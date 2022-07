Verlader und Logistiker reagieren auf Lieferkettenprobleme Rappelvolle Lager

Die Belastungen der deutschen Wirtschaft durch Lieferverzögerungen halten an. Der verarbeitenden Industrie fehlen Rohstoffe und Material, und selbst wenn sie etwas bekommt: Laderaum ist knapp und die Läger der Logistikdienstleister sind voll.

Corona-Krise sorgt für Fahrer-Ausfall

Ursache dafür ist auch weiter die Corona-Krise, sagt Dr. Helena Melnikov, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME): „Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Lkw-Fahrern sowie durch Verzögerungen beim Be- und Entladen von Schiffen sind die internationalen Transport- und Logistikketten weiter unter Stress. Der Lockdown in Shanghai sowie die Schiffsstaus im dort ansässigen größten Containerhafen der Welt sorgen für zusätzliche Lieferausfälle oder Verzögerungen dringend benötigter Rohstoffe und Produktionsmaterialien sowie der zum Verkauf vorgesehenen Waren“.

Mit entsprechenden Folgen für die Logistik, sagt Melnikov: „Die Lager der Logistikdienstleister sind bundesweit brechend voll, und weitere Kapazitäten und Flächen werden aus Angst vor Lieferkettenproblemen dringend gesucht.“

Inbound- und Outbound-Transporte betroffen

Zur gleichen Einschätzung kommt der Verband der Automobilindustrie (VDA). „Sowohl die Inbound- als auch die Outbound-Transporte sind hiervon betroffen. Teilweise müssen Transportunternehmen ihre Tätigkeit einstellen, da die Läger bei den Transportdienstleistern, in den Häfen und Flughäfen überfüllt sind. Die Situation in China verschlechtert zudem die ohnehin angespannte Situation auf dem Halbleitermarkt, da auch diese nicht aus China heraustransportiert werden können", sagt eine Sprecherin des VDA.

Des einen Leid, des anderen Freud? Die deutschen Logistikdienstleister haben aktuell ordentlich zu tun. Der Nachfragehype nach Lagerflächen ist unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße, so auch die Erfahrung bei Nosta aus Osnabrück. „Dabei werden von Unternehmen vor allem kleinere Größenordnungen von bis zu 2.000 Quadratmetern gesucht, um Pufferfläche für nicht abverkaufte Ware oder größere Sicherheitsbestände an Rohware zu sichern“, so eine Unternehmenssprecherin auf die Anfrage von trans aktuell.

Nosta erhält mehr Nachfragen

Erstmals geht es also um Fläche, nicht um Value Added Services. „Wir erwarten allerdings einen zunehmenden Bedarf, wenn die Lieferketten aufgrund von Krisen kürzer gehalten werden und Unternehmen vermehrt größere Pakete an Logistikdienstleister in Deutschland vergeben.“

Insgesamt verfüge die Nosta Group mit verschiedenen bundesweiten Standorten über 160.000 Quadratmeter eigene Hallenfläche. Den Großteil machen dabei die vier Multi-User-Logistikcenter Rinteln, Ladbergen, Melle und Steinfurt-Borghorst aus. „Noch finden wir für unsere Kunden immer eine Lösung. Wenn wir an eigene Kapazitätsgrenzen stoßen oder über keine eigenen Lager verfügen, können wir über unser Partnernetzwerk stets bedarfsgerechte Möglichkeiten schaffen“, so die Unternehmenssprecherin.

Hilfe durch Partner im Lagernetzwerk

Wegen der Verknappung an Lagerflächen müssen aber im Vergleich zu früher mehr Anfragen bei einer größeren Anzahl von Partnern platziert werden, auch gebe es bei Anfragen oft nur unverbindliche Zusagen von den Partnern.

Immerhin konnte der Logistiker die Preise zum Teil leicht anpassen – „nicht nur aufgrund der erhöhten Nachfragesituation, sondern auch aufgrund eines Umdenkens auf Kundenseite“. Diese seien demnach inzwischen bereit, für verlässliche Lösungen plus Flexibilität einen angemessenen Preis zu bezahlen, um zukünftige Engpässe zu vermeiden.

Kunden fragen nach Sicherheits- und Krisenkonzepten

Eine Folge der angespannten Situation sei auch die zunehmende Anfrage nach Sicherheits- und Krisenkonzepten in Ausschreibungen. „Der Wunsch von Unternehmen nach einem Dienstleister, der auch in schwierigen Zeiten professionell und zuverlässig agieren kann, steigt, die reine Kostenminimierung rückt in den Hintergrund.“

Auch das mittelstandsgeprägte Lagernetzwerk von Logcoop ist gut ausgelastet. Laut Geschäftsführer Marc Possekel hat der Run auf die Lagerflächen bereits mit Beginn des zweiten Coronajahres begonnen.

Rund fünf verwertbare Anfrage nach Lagerflächen gehen demnach pro Woche in der Zentrale des Netzwerkes in Düsseldorf ein, das nach eigenen Angaben insgesamt über rund 4,2 Millionen Quadratmeter Multiuser-Lagerfläche in neun europäischen Ländern verfügt.

Verlader suchen Lagerflächen plus Services

Die Anfragen kommen demnach aus allen Kundenbereichen, neben Automotive auch FMCG, e-Fullfillment oder Lebensmittel; es gebe aber auch relativ viele Gefahrstoffanfragen. „Natürlich sind auch viele Überhangläger oder temporäre Anfragen dabei, aber wir erhalten auch immer häufiger Ausschreibungen und Anfragen zum Komplett-Outsourcing“, sagt Possekel. Die Verlader suchen demnach nicht nur Lagerflächen inklusive Ein- und Auslagerung, sondern auch Kommissionierungsdienstleistungen, Konfektionierung, Beschaffung und vor allem Versandservices.

Der Ansturm auf Lagerflächen hat auch Auswirkungen auf das Lagernetzwerk selbst, etwa auf den Vertrieb, dessen Aufgabe eigentlich mittel- bis langfristige Kontaktvermittlungen sind: „Neben dem Vertrieb kümmern wir uns aktuell um die Herausforderungen wie Effizienzsteigerungen, Neuflächenerschließung und Personalgewinnung“, sagt Possekel.

Netzwerpartner von Logcoop bauen neue Standorte

Die deutschen Lagernetzwerkpartner von Logcoop reagieren mit reger Bautätigkeit auf die Nachfrage: Logcoop-Mitglied Pfenning Logistics baut laut einer Erhebung des Netzwerkes aktuell in Bad Hersfeld einen Standort mit 110.000 Quadratmeter Hallenfläche und 350.000 Palettenstellplätzen, der im ersten Quartal 2023 in Betrieb gehen soll; in der selben Größe ist für das Elsaß ein Standort, geplant, der 2024 fertig wird. Ein weiterer Standort in Bad Hersfeld sowie einer in Berlin sind mit jeweils einer Hallenfläche von 12.000 Quadratmetern geplant. „Andere größere Partner wie Seifert Logistik haben Neubauten an mehreren Standorten abgeschlossen und sind rappelvoll“, sagt Possekel.

Das Ulmer Unternehmen Seifert hat zahlreiche Automobilkunden, die besonders von dem Lieferdilemma betroffen sind: „Die Lieferengpässe bei den Bauteilen führen zu zeitweise Unterbrechungen der Automobilproduktion und als Logistikdienstleister müssen wir uns flexibel an die Marktbedingungen anpassen. Mit dem aktuellen Ukraine Krieg hat sich die Situation noch weiter verschärft“, sagt Andreas Schmid, bei Seifert verantwortlich für den Vertrieb.

Immerhin: Der Bedarf nach Lagerkapazitäten ist gestiegen, der Trend geht laut Schmid sogar zur Bevorratung in Deutschland – zum Vorteil von Seifert Logistik. Durch dezentrale Lagerstandorte, viel Know-How im Kontraktlogistikbereich und Investitionen in Digitalisierung unterstützt der Logistiker nach eigenen Angaben seine Kunden, um die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Ein neues Logistikzentrum in Ulm-Nord, direkt an der A8, ist die logische Schlussfolgerung.

Kuriosum: Nicht nur die Automobilhersteller versuchen Material zu hamstern – laut Schmid gebe es etwa Anfragen zur Lagerung von Nägeln und sogar für Leerpaletten. Logistiker und Verlader haben gleichermaßen Angst vor dem Palettenmangel.

Verlader passen Beschaffungswege an

Die aktuelle Lieferlage wird nicht ohne Folgen bleiben. Laut Schmid macht sich bereits eine Anpassung der Beschaffungswege, hin zu einer Multiple-Sourcing Strategie, bemerkbar. „Längerfristig wird das Zuliefernetzwerk der OEM’s logistisch enger zusammenrücken. Gleichzeitig werden die Logistikdienstleister vor weitere Herausforderungen gestellt, da in diesem Zusammenhang Deutschland als Standort für bestehende Lagerflächen und kurzfristige Zwischenlagerung für die Industrie immer wichtiger wird.“

Kann und wird sich die deutsche Industrie hinsichtlich der Beschaffung umstellen? Bei einigen Rohstoffen wie Lithium bewegen sich die Automobilbauer laut VDA inzwischen schon sehr tief in den Lieferketten, direkt bis hin zum Bergwerk. Demnach schließen die Fahrzeughersteller hier etwa Abnahmeverträge in sehr frühen Stadien, wie der Exploration, also noch vor der eigentlichen Rohstoffgewinnung.

Umplanung geht nicht so einfach wie man denkt

„Der Umplanungsaufwand ist aufgrund der diversen Einschränkungen hoch“, sagt die VDA-Sprecherin. Hersteller und Zulieferer diversifizieren bei Lieferanten und in den Lieferketten demnach jetzt bereits, soweit dies möglich sei. Insgesamt liege der Fokus darauf, noch resilienter, nachhaltiger und transparenter zu werden. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre heraus würden besonders für strategische Komponenten ind er Zukunft Lagerbestände erhöht, Lieferketten verkürzt und Lieferquellen dupliziert werden müssen.

Deutschland und Europa müssen umdenken

„Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass Deutschland und Europa Versorgungssicherheit künftig anders denken. Die strategische Sicherung von kritischen Rohstoffen muss prioritär auf die politische Agenda der EU und Deutschlands“, gibt die Sprecherin eine Position des Verbandes wieder. Der fordert daher den Abschluss von Energie- und Rohstoffpartnerschaften. „Hier werden die Märkte weltweit gerade weitgehend ohne Deutschland verteilt.“

Um unabhängiger von Asien zu werden und den weiter steigenden Halbleiterbedarf decken zu können, brauche Deutschland zudem einen raschen Ausbau der Halbleiter-Produktion in Deutschland und Europa.

BME erwartet wieder mehr Lagerhaltung

Auch der BME sieht ein Umdenken und erwartet eine Verhaltensänderung bei den Unternehmen: Eine der Lehren aus der Corona-Krise sei, die zuvor stark zurückgefahrene Lagerhaltung wieder deutlich auszuweiten. Auch hätten viele Unternehmen vor Ausbruch der Pandemie sowohl ihr Risiko- als auch das Lieferantenmanagement nicht ausreichend auf drohende Lieferkettenstörungen ausgerichtet – ein Defizit, das jetzt Schritt für Schritt wieder aufgearbeitet werden müsse, sagt Dr. Melnikov vom BME.

Single Sourcing als Gefahr

Korrekturen sind ihrer Meinung nach auch bei den Beschaffungsstrategien notwendig, Single Sourcing habe sich als Gefahr für die eigenen Lieferketten gezeigt. „Hier steuern die Firmen jetzt um, passen ihre Beschaffungsstrategien den neuen Verhältnissen an und erweitern auch den Kreis ihrer Lieferanten“, so die Hauptgeschäftsführerin.

Neuer Blick auf das Risikomanagement

Ob Reshoring und Nearshoring eine Option sind, müsse allerdings jedes Unternehmen für sich entscheiden. „Firmen entdecken aber im Hinblick auf das Risikomanagement die geographischen Vorteile möglicher Produktionsstandorte vor ihrer eigenen Haustür. Wir gehen deshalb davon aus, dass Betriebe, dort wo es möglich ist, ihre Fertigung ganz oder teilweise aus dem Ausland zurückholen und in ihrer Region ansiedeln.“Andere Firmen, so die Beobachtung der Verbandsvertreterin, forcieren aber angesichts des Materialmangels auch die Substitution fehlender oder zu teurer Industrierohstoffe sowie das Recycling –„ Krisen sind auch immer Chancen“.

Was für die Einkaufsexpertin aber auch sicher ist: Dass bei allen Beschaffungsaktivitäten die Einkaufsorganisationen künftig nicht mehr nur über den Preis, sondern auch über das Risikomanagement definiert werde. Der Schlüssel dafür sei die Digitalisierung und Absicherung der Lieferketten und Netzwerke.