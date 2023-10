Verkaufsstart des MAN eTruck Wie MAN die Serienproduktion plant

Am 30. Oktober ist es soweit: Der Verkauf des neuen MAN eTruck beginnt. Ausgewählte Kunden erhalten 2024 die ersten Exemplare. Welche Vorbereitungen MAN Truck & Bus für die Serienproduktion trifft.

MAN Truck & Bus verkauft ab dem 30. Oktober den neuen eTruck, der in München vom Band läuft. Im nächsten Jahr erhalten nach Angaben des Nutzfahrzeugherstellers ausgewählte Kunden die ersten Exemplare. Im Jahr 2025 soll die Serienproduktion hochlaufen.

MAN gründet Loadfox Transport Solutions

Um den eTruck schon vor der Auslieferung an die Kunden zu testen, hat MAN im Dezember 2022 ein eigenes Transportunternehmen gegründet: Loadfox Transport Solutions. Seit Anfang Oktober verkehren demnach unter der Regie von Loadfox die ersten eTrucks zwischen den deutschen MAN-Standorten München, Dachau, Nürnberg und Salzgitter. Verkehre zu den polnischen Standorten Krakau und Starachowice sollen folgen. Für das kommende Jahr habe sich Loadfox neben der Elektromobilität auch das autonome Fahren vorgenommen. Das betriebseigene Start-up sammle in beiden Bereichen Erfahrungen, die MAN bei seinen Entwicklungen zugutekommen sollen.

Ab 2025 fertigt MAN bis zu 100.000 Batteriepacks

Parallel dazu starten am MAN-Standort Nürnberg die Vorbereitungen für die Batterieproduktion. Ab 2025 fertigt MAN nach eigenen Angaben in Nürnberg bis zu 100.000 Batteriepacks im Jahr. Die Hochvolt-Batterien seien vor allem für den neuen eTruck bestimmt, aber auch für Stadt- und Reisebusse. Die dafür notwendige Infrastruktur entsteht derzeit. Seit Oktober baut das Münchener Unternehmen das Batterie-Gebäude M50. Auf rund 16.000 Quadratmetern entstehen laut MAN 350 neue Arbeitsplätze in der Batterieherstellung. Die Kosten belaufen sich auf rund 100 Millionen Euro.

Bisher fertigt MAN in Nürnberg Batterien in manueller Kleinserie. Noch bis Ende 2024 werden diese Batterien in den neuen eTrucks verbaut. Ab 2025 stehen mit Fertigstellung des neuen Gebäudes die Batterien aus der neuen Großserienproduktion bereit.

Lesen Sie auch