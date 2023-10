Der neue eActros 600 Charged to change

Der vollelektrische eActros 600 ist nicht nur nachhaltig und profitabel. Er ist auch Teil einer gesamten integrierten Lösung für den Einstieg in die eMobility: mit eConsulting für die Fragen, die sich für das Business ergeben, passenden Finanzdienstleistungen und hilfreichen digitalen Services.

Technik: elektrifizierte Effizienz

Langstrecke ohne Ladesorgen: Der eActros 600 fährt mit einer Reichweite von 500 Kilometer ohne Nachladen auf. Und lädt dank Megawatt-Charging von 20 Prozent auf 80 Prozent in circa 30 Minuten (9.). Sein Antriebssystem sorgt für extra Power. Und die Lithium-Eisenphosphat (LFP) Batterien kommen ohne Nickel und Kobalt aus und bringen enorme Vorteile für Lebensdauer und Stromfluss.

Zeit für ein neues Kapitel: die Details

Überzeugende Dimension bei der Reichweite: 500 Kilometer ohne Nachladen (10.)

500 Kilometer ohne Nachladen (10.) Megawatt-Charging von 20 Prozent auf 80 Prozent in circa 30 Minuten (9.) : dank neu entwickelter LFP Batterien mit einer Lebensdauer bis zu 1,2 Millionen Kilometer

(9.) dank neu entwickelter LFP Batterien mit einer Lebensdauer bis zu 1,2 Millionen Kilometer Innovative eAchse mit bis zu 600 kW Spitzenleistung: besonders kraftvoll in Verbindung mit Predictive Powertrain Control und Vier-Gang-Getriebe

Sicherheit: aufmerksame Helfer an Bord

Safety first – das kann man von einem Fahrzeug mit Stern erwarten. Der eActros 600 punktet nicht nur mit den Sicherheitsassistenzsystemen von Mercedes-Benz Trucks, sondern eigens für ihn konzipierten Features. Und mit der MirrorCam gibt es obendrein eine bessere Rundumsicht für deinen Truck.

Assistenzsysteme: das Sicherheitsupgrade

Entspannt und sicherer unterwegs – mit den innovativen Assistenzsystemen von Mercedes-Benz Trucks im eActros 600. Sein ganzheitliches Sicherheitskonzept erfüllt dabei nicht nur die gesetzlichen Vorschriften und Standards – sondern geht mit einigen Funktionen über diese hinaus, unter anderem mit:

Active Drive Assist 3 (1.), (4.), (5.) für teilautomatisiertes Fahren

(1.), (4.), (5.) für teilautomatisiertes Fahren Active Brake Assist 6 (1.), (2.), (3.) mit 270°-Fusionstechnologie und verbesserter Notbremsfunktion

(1.), (2.), (3.) mit 270°-Fusionstechnologie und verbesserter Notbremsfunktion Active Sideguard Assist 2 (1.), (2.) für Unterstützung beim Abbiegen und Spurwechsel

Exterieur: die 40-Tonnen-Visitenkarte

Ein neues Aushängeschild für Transportunternehmen auf dem Weg in die Zukunft: der eActros 600 im wegweisenden Design. Sein Fahrerhaus ProCabin mit verlängerter Front und cleaner Motorhaube sorgt für einen besonders modernen Auftritt. Verstärkt wird die Aerodynamik durch die verbesserte Unterbodenverkleidung und zusätzliche Dichtungen. Neuartige LED-Scheinwerfer und Akzente in Dark-Chrome runden das Ganze ab.

Interieur: ein attraktiver Arbeitsplatz

Entspannter ankommen im Fernverkehr: Der eActros 600 unterstützt dich dabei mit Fahrerkomfort auf einem neuen Level. Zudem tragen unter anderem bei: das intuitiv bedienbare Multimedia Cockpit, interactive – mit Sprachsteuerung; eine Tachographen-App, die dir endlich das Zeit-Tracking erleichtert; eine Ambientebeleuchtung, die für gute Atmosphäre sorgt, und viele weitere Details mehr.

Service: rund um die Uhr

So bleibt der Truck länger da, wo er Geld verdient: auf der Straße. Individuelle Serviceverträge, ein dichtes Werkstattnetz und der rund um die Uhr erreichbare Mercedes-Benz Service24h ermöglichen möglichst kurze Standzeiten. Bei der Wartung – und selbst im seltenen Pannenfall.

Digitalisierung: Hilfe beim Fahrzeugmanagement

Digitale Hilfe gibt es beim Fahrzeugmanagement, um die Abläufe rund um deinen Truck profitabler zu machen: mit den smarten Services wie Mercedes-Benz Uptime, Fleetboard, TruckLive und dem Kundenportal My TruckPoint for Mercedes-Benz Trucks. Für verbesserte Wartungsplanung, kürzere Werkstattaufenthalte, mehr Transparenz unterwegs – oder eine dynamische Routenplanung anhand von Echtzeitverkehrsdaten. Übrigens: Selbst der Mercedes-Benz Service24h ist im Pannenfall noch schneller, wenn er auf die digitalen Daten des eActros 600 zugreifen kann.

Value Bundle: das Service-Kraftpaket

Rundum sorglos: Das Value Bundle für den eActros 600 beinhaltet den umfassenden Servicevertrag Mercedes-Benz Complete (inklusive Mercedes-Benz Uptime), flexible Finanzdienstleistungen von Daimler Truck Financial Services (7.), die Premium Telematik-Dienste von Fleetboard sowie individuelles Fahrertraining mit dem eActros 600. In Fleetboard enthalten sind wiederum: Charge Management, Mapping, Logbook, Time Recording & Tacho Management, Basic eAnalytics, App – Driver & Manager.

eConsulting: gut beraten in die e-mobile Zukunft

Auf dem Weg in die eMobility gibt es Unterstützung von Expertinnen und Experten. Denn erst das richtige Gesamtpaket macht den eTruck zum Erfolg. Ein eConsultant begleitet deshalb Schritt für Schritt die Umstellung. Von der Planung der passenden Ladeinfrastruktur über die Finanzierung samt Erkundung der Fördermöglichkeiten und Zuschüsse bis zur Integration der neuen Technik und Fahrzeuge in die jeweiligen Betriebsabläufe.

Finanzdienstleistungen: passgenau gelöst

So einfach wie möglich zur eMobility wechseln: mit maßgeschneiderten Finanzdienstleistungen von Daimler Truck Financial Services. Ob Fahrzeugnutzung oder Fahrzeugeigentum – Daimler Truck Financial Services hat die individuelle Lösung für den Lkw und das jeweilige Business.

Gewährleistung: Sicherheit für viele Fälle

Die umfassende Mercedes-Benz Trucks Gewährleistung ab dem Verlassen des Werks deckt das gesamte Fahrzeug (maximal. 12 Monate bei unbegrenzter Kilometerleistung), den ePowertrain (maximal 36 Monate oder 360.000 Kilometer) und die Hochvoltbatterien (maximal 72 Monate oder 720.000 Kilometer oder 1.800 Ladezyklen) ab. (8.)

Video zum Thema Premiere des eActros 600

Disclaimer

Die Abbildungen und Texte können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Die gezeigten Abbildungen sind nur beispielhaft und geben nicht notwendigerweise den tatsächlichen Zustand der Originalfahrzeuge wieder. Das Aussehen der Originalfahrzeuge kann von diesen Abbildungen abweichen. Änderungen sind vorbehalten. Die Abbildungen und Texte können ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

Fußnoten