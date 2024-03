Truck of the Year Australasia Western Star holt die Krone

Die amerikanische Daimler Truck-Marke Western Star stellt mit der robusten X-Serie den Truck of the Year Australasia 2024. Die Jury würdigt damit den großen Sprung, den Western Star mit der Einführung des neuen Haubers macht.

Die Western Star X-Serie ist Truck of the Year Australasia 2024! Der kantige Hauber aus dem Daimler Truck-Konzern konnte sich damit gegen die Volvo Electric-Reihe und die Scania-Lkw mit dem Super-Dieseltriebstrang durchsetzen.

Sicherheit und Effizienz im Fokus

Als Hauptkriterien bei der Wahl des Truck of the Year Australasia galten die Beiträge der Kandidaten zu Sicherheit und Effizienz des Straßengütertransports. Die Jury bestand aus Tim Giles, Redakteur der australischen Zeitschrift PowerTorque, Dave McCoid, Redaktionsleiter von New Zealand Trucking Media, Charleen Clarke, Redaktionsleiterin von Focus on Transport & Logistics aus Südafrika, Bob Woodward, ehemaliger Chefingenieur der australischen Trucking-Association und Randolph Covich, Herausgeber von Deals on Wheels aus Neuseeland.

Hamish Christie-Johnston, Geschäftsführer des Western Star-Importeurs Penske, durfte die begehrte Truck-Trophäe in Christchurch in Neuseeland von Giles und McCoid entgegennehmen.

X-Serie ist ein völlig neuer Lkw

"Nach einigen schwierigen Diskussionsrunden waren wir uns in der Jury einig, dass die Western Star X-Serie gewinnen musste", erklärte McCoid. "Sie überspringt mehrere Schritte, die auf einem klassischen Evolutionspfad im Vergleich zum Vorgängermodell üblich gewesen wären. Die Möglichkeit, auf die Plattform von Daimler Truck North America zuzugreifen, hat sie an die Spitze des Markts katapultiert." Für Neuseeland treffe das Angebot eines 8x4 mit 450 kW den Nagel auf den Kopf. Giles ergänzte: "In der neuen X-Serie sehen wir einen völlig anderen Lkw im Vergleich zum Vorgänger. Das Design bringt die Western Star-Marke auf den neuesten Stand. Die X-Serie umfasst außerdem die neuesten Extras wie das automatisierte Detroit DT12 AMT Getriebe."

Volvo und Scania ebenfalls gewürdigt

Die Jury würdigt in ihrer Stellungnahme auch die Stärken der Lkw von Volvo und Scania. "Alle drei Kandidaten sind hervorragende Trucks! Der Scania Super, ein brillanter Lkw, stellt das Potenzial des Verbrennungsmotors unter Beweis", sagt Charleen Clarke. "Die Volvo Electric sind dazu insofern großartig, als ein Fahrer einfach hineinspringen, den Lkw fahren und gleichzeitig den Planeten retten kann – ja, ich weiß, das ist leicht übertrieben." Die X-Serie habe von ihr den Zuschlag bekommen, weil sie für die Marke einen großen Sprung nach vorne darstelle. "Die X-Serie ist der ultimative Lkw für australasiatische Unternehmen – und er kann sofort ausgerollt werden."

Truck of the Year Australasia

Die International Truck of the Year (IToY) Organisation wurde 1977 gegründet und umfasst heute 24 Fachjuroren der führenden Transportfachzeitschriften mit einer Gesamtverbreitung von über einer Million Lesern in ganz Europa. Zusätzlich zur europäischen Jury wurde die Expertengruppe um weitere assoziierte Mitglieder in Australien, Brasilien, China, Indien, Israel, Japan, Malaysien, Neuseeland und Südafrika erweitert.

Mit dieser internationalen Erweiterung wurden auch die Auszeichnungen ‚Truck of the Year Latin America' und ‚Chinese Truck of the Year' eingeführt. Letztes Jahr gelangte das Konzept dann auch nach Australasien mit dem ersten ‚Truck of the Year Australasia', der 2023 auf der Brisbane Truck Show vorgestellt wurde.