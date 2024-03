Volvo Electric für DFDS Nochmal 100 Elektro-Lkw

Der dänische Schifffahrts- und Logistik-Riese DFDS setzt einmal mehr auf Elektro-Lkw von Volvo Trucks. Auf Grundlage einer neuen Großbestellung sollen weitere 100 FM und FH Electric in die Flotte des Unternehmens wandern. DFDS dazu bereits in der Vergangenheit 125 Volvo Elektro-Lkw geordert. 30 Einheiten dieser früheren Bestellung sollen noch 2024 ausgeliefert werden. 95 E-Zugmaschinen fahren unter der DFDS-Flagge bereits durch Schweden, Dänemark, Litauen, Belgien und die Niederlande.

Größte Elektro-Lkw-Flotte Europas

DFDS verfügt laut Volvo Trucks aktuell über die größte Flotte von schweren E-Lkw in Europa. Bis 2030 soll bereits jeder vierte Lkw des Unternehmens vollelektrisch fahren. Die neu bestellten E-Lkw sind für Einsätze in neun europäischen Märkten vorgesehen, darunter Großbritannien, Irland, die Niederlande, Belgien und Schweden. In Schweden sollen die DFDS E-Trucks unter anderem in der Belieferung des Werks von Volvo Trucks in Göteborg laufen.

E-Transport schon heute "realisierbare Lösung"

"Ich bin sehr stolz darauf, unsere enge Partnerschaft mit DFDS fortzusetzen. Dieser Auftrag für weitere 100 Volvo Electric ist ein Beweis für das Vertrauen in unser Unternehmen. Die wachsende Anzahl elektrifizierter Lkw bei DFDS verdeutlicht, dass emissionsfreier Transport bereits heute eine realisierbare Lösung darstellt", erklärt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks. Niklas Anderson, EVP, Logistic Division bei DFDS, ergänzt: "Wir wollen den Übergang zu nachhaltigerem Straßentransport vorantreiben. Unsere wachsende Flotte von Elektro-Lkw wird nicht nur dazu beitragen, die Klimaauswirkungen unseres eigenen Betriebs zu verringern, sondern auch dazu beitragen, mehr Unternehmen bei der Dekarbonisierung ihrer Lieferketten zu unterstützen. Die 100 neuen elektrischen Lkw unterstreichen unser Engagement, diese Entwicklung weiter voranzutreiben."