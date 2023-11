International Truck of the Year 2024 Das sind die Sieger

2024 markiert einen Wendepunkt. Zum ersten Mal gewinnt ein E-Lkw den begehrten Oscar der Nutzfahrzeugbranche. Der Titel "Truck of the Year 2024" geht an...

...den neuen Volvo FH Electric! Die Schweden haben es mit ihrem seit 2022 verkauften Elektro-Lkw geschafft, als erster Titelträger mit einem alternativ angetriebenen Fahrzeug in die 47-jährige Geschichte des "International Truck of the Year"-Awards (ITOY) einzugehen. Jury-Präsident Gianenrico Griffini wies bei der feierlichen Übergabe der Jury im Rahmen einer Festgala auf der französischen Fachmesse Solutrans auf die erfolgreiche Pionierarbeit von Volvo Trucks im Bereich batterieelektrischer Nutzfahrzeuge hin. Der FH Electric komplettiert als vollwertiger 40-Tonnen-Zug die weite Elektrofahrzeug-Range der Schweden vom leichten FM-Verteiler über die Baureihen FE und FL.

24 Experten haben gewählt

Die aus 24 Fachjournalisten zusammengesetzte ITOY-Jury, für Deutschland hat den Sitz der FERNFAHRER inne, bewertete die beim FH Electric eingesetzte Technik als moderne, zukunftsorientierte Technologie, die ihre Feuerprobe beim kommerziellen Einsatz in Kundenhand bereits erfolgreich bestanden hat. Denn während sich fast alle anderen Anbieter schwerer Elektro-Lkw noch in der Vorverkaufsphase oder im Verkaufsanlauf befinden, fährt der FH Electric bereits über ein Jahr auf Europas Straßen.

Der schwere FH Electric mit 666 PS Spitzenleistung, 2.400 Nm Drehmomentbestwert und einer Batteriekapazität von 540 kWh kann heute mit einer Einzelreichweite pro Ladung von rund 330 Kilometer im Langstreckenverkehr eingesetzt werden. Mittels Schnellladungsstopp sollen Tagesfahrleistungen von mindestens 600 Kilometer auf dem Programm stehen.

Alle drei Treppchenplätze gehen an E-Lkw

Mit 84 Wertungspunkten der Jury konnte der Schwede den begehrtesten Titel der Lkw-Branche heim nach Göteborg holen. Auf Rang zwei der diesjährigen Wahl der besten Lkw-Neuerscheinung kam mit klarem 20-Punkte-Abstand der batterieelektrische Beitrag von Daimler Trucks, der eActros 300/400. Der im Verkauf befindliche Elektro-Truck auf Actros-Basis verfügt über drei Batteriepakete mit jeweils 112 kWh Kapazität, die den Lkw bis zu 220 Kilometer weit bringen sollen. Für den Antrieb ist ein in die Hinterachse verbautes Motoren-Duo verantwortlich, das eine Dauerleistung von 330 kW bringt. Daimlers Elektro-Flaggschiff, der eActros 600 mit dem charakteristischem Aero-Gesicht, stand dieses Jahr noch nicht zur Wahl, da die Fertigung erst 2024 anläuft.

Bronze mit 62 Wertungspunkten gab es für Volvos schwedischen Erzrivalen Scania. Bei der neu vorgestellten schweren Baureihe S45/R45 handelt es sich ebenfalls um einen schweren Lkw mit Batterietechnik, der mit einer Spitzenleistung von 612 PS als vollwertiger 40-Tonner auch für Langstreckeneinsätze geeignet sein kann – ausreichende Lade-infrastruktur unterwegs vorausgesetzt. Für die internationale Jury waren die ersten drei Plätze von Elektrofahrzeugen bei der diesjährigen "Truck of The Year"-Wahl ein klares Indiz, dass an der Elektroantriebstechnik künftig kaum ein Weg vorbeiführen wird.

Truck Innovation Award: Zusatzpreis für MAN

Elektronisch geregelte High-Tech-Anwendungen konnten auch den Titelgewinn beim parallel verliehenen "Truck Innovation Award" (TIA) für sich entscheiden. Mit den Forschungsprojekten ATLaS-L4 und ANITA setzte MAN Trucks & Bus federführend zusammen mit anderen Industriepartnern eine weiterführende Entwicklung von autonom fahrenden Schwer-Lkw im Praxiseinsatz auf die Räder. Beim ATLaS-L4 geht es um den automatisierten, autonomen sprich fahrerlosen Betrieb von Lkw auf Schnellstraßen von Hub zu Hub. ANITA steht für den fahrerlosen Transport von Containern in einem Umschlagbahnhof. Das komplexe Handling auf dem beengtem Container-Areal sowie die automatisierte Annahme, Verriegelung und Abgabe von Containern auf das Lafetten-Chassis, die Kommunikation mit Verladern und Dispo – alles in Realzeit im laufenden Betrieb – stellte für die Projektverantwortlichen einen Herausforderung dar. MAN Technik-Vorstand Dr. Frederik Zohm nahm die TIA-Trophy in Lyon in Empfang und unterstrich die Bedeutung der beiden Projekte für künftige Serienanwendungen in der modernen Logistik.

Rund 12.000 Kilometer weiter östlich, in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan, wurde parallel der "Chinese Truck of The Year" gekürt. In einer spannenden Endausscheidung konnte sich der Beijing Trucks Fuxing gegen die etablierten Mitbewerber Dongfeng und Mercedes-Benz durchsetzen. Die ausnehmend hübsch designte Sattelzugmaschine wird von einem 520 PS starken Cummins-Sechszylinder angetrieben, der seine Kraft über ein Zwölfganggetriebe von ZF an die in China übliche 6x4-Achskonfiguration weitergibt. Die umfangreiche Ausstattung des Beijing Trucks mit smarten Assistenz- und Sicherheitssystemen überzeugte die Jury bei der Titelvergabe.

Das ist „International Truck of the Year“

Die International Truck of the Year (IToY) Organisation wurde 1977 von dem britischen Fachjournalisten Pat Kennett gegründet und umfasst heute 24 Fachjuroren der führenden Transportfachzeitschriften mit einer Gesamtverbreitung von über einer Million Lesern in ganz Europa. Zusätzlich zu den IToY-Jurymitgliedern wurde die Expertengruppe um weitere assoziierte Experten-Mitglieder in Australien, Brasilien, China, Indien, Iran, Israel, Japan, Malaysien, Neuseeland und Südafrika erweitert, um den wichtigsten Weltmärkten des Straßengütertransports zusätzlich Rechnung zu tragen. Zielsetzung der jährlichen „International Truck of the Year“-Wahl ist die Prämierung der Lkw-Neuerscheinung, die den wichtigsten Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Straßengütertransports leistet. Dazu bewerten die international anerkannten Fachjuroren sowohl technische Neuerungen und Weiterentwicklungen, als auch Innovationen, die direkten Einfluss auf die Gesamtwirtschaftlichkeit, Sicherheit oder Umweltentlastung haben. Die Gesamtreichweite der 24 Jurymitglieder und der 10 assoziierten Mitglieder übersteigt die 1,1 Millionen Marke.

Dekra als unabhängiger Partner

Die ITOY-Organisation bedankt sich bei Dekra für die unabhängige Wahlleitung, Stimmenauswertung und Zertifizierung des Wahlergebnisses. Seit mehr als 90 Jahren arbeitet Dekra für die Sicherheit. Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. Dekra ist eine weltweit führende Expertenorganisation geworden. Die Dekra SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Dekra e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2020 hat Dekra einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro erzielt. Fast 44.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis hin zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit.