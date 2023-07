Truck-Grand-Prix 2023 am Nürburgring Mega-Stimmung, tolle Trucks und Tom Astor

Da stehen sie, dicht an dicht wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Die tollsten Trucks versammeln sich Jahr für Jahr am Ring. Und mit ihnen ihre stolzen Fahrer und begeisterten Fans. Vom Oldtimer bis zum Supertruck ist alles dabei. Bei bester Stimmung und zumindest am Freitag bei Kaiserwetter feiern die Fans. Doch eines ist klar: Um 21 Uhr ist der Auftritt von Tom Astor seit Jahrzehnten Pflichtprogramm! Diesmal performt der Altmeister bereits am Freitag auf der großen Festival-Tribüne und gibt neben alten Klassikern, die jeder Fan natürlich mitsingen kann, auch Songs von seiner neuen Platte zum Besten. Ein wahres Fest!