Truck-Grand-Prix 2022 Messe trifft Motorsport

Nach drei Jahren Pause steht der Nürburgring wieder ein Wochenende lang ganz im Zeichen der Nutzfahrzeugbranche. Endlich – die Sehnsucht war groß, wie das bunte Treiben inner- und außerhalb des Rings beweist. Schon am Freitagvormittag strömten Lkw-Fans auf das Areal, während die Truck-Rennfahrer zum freien Training und zum ersten Rennen des Mittelrhein-Cups antraten.

Neben dem direkten Blick in die Rennställe wartet das Infield wieder mit einer einzigartigen Mischung aus Unterhaltung und Industriemesse auf. Rund 50 Aussteller sind vor Ort und präsentieren ihre Produkte vom Reifen über den Fahrersitz bis hin zur Lackpolitur. Allerlei Gewinnspiele und Aktionen halten Stamm- und Neukunden bei Laune. Die Fahne der großen Lkw-Hersteller halten allerdings Iveco und Ford Trucks alleine hoch – Daimler Truck, MAN und Scania verzichten diesmal auf ihre traditionelle Präsenz am Ring. Am fehlenden Publikum kann es zumindest nicht liegen – was Hoffnung aufs nächste Jahr macht.

Eine Raubkatze stiehlt allen die Show

Die Lücke der großen Hersteller haben nun Andere gefüllt, allen voran die Bundeswehr mit ihrer „Karriere-Basis“ in den auffälligen Polygon-Tarn-Trucks, mit Schwerlasttransporter Franziska, Elefant und Elefant 2 sowie dem jüngst beschafften Scania 650S XT mit Doll-Spezialauflieger. Es ist aber dessen Ladung, die allen Trucks die Show stiehlt: der Leopard 2 in seiner modernsten Ausführung 2A7V. Den ganzen Tag wird die Raubkatze vom Publikum belagert – Hineinzwängen in den engen Turm ist ausdrücklich erlaubt. Und als der Fahrer mal kurz seinen 1.500-PS-Motor aufbrüllen lässt, wirken sogar die Race-Trucks in den Boxen nebenan wie zahme Kätzchen.