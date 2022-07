Mega-Party für Fahrer am Nürburgring FERNFAHRER beim Truck-Grand-Prix 2022

Viel zu lange mussten wir auf den Truck-Grand-Prix warten. 2022 ist es endlich wieder soweit. Und wir haben uns ein nagelneues Standkonzept ausgedacht. Wir freuen uns auf euch und begrüßen euch in der FERNFAHRER-Arena.

Tolle Trucks dürfen beim Truck-Grand-Prix nicht fehlen! Die findet ihr natürlich auch bei uns auf dem Stand. Einer davon ist unser neuer Roadshow-Truck, der bereits beim Festival in Geiselwind seine Jungfernfahrt erlebt hat. Sein Auflieger bildet wie gewohnt unsere Bühne, von der Diesel-Dieter seinen Bonbonregen prasseln lässt, und die uns als Podium für Diskussions-runden dienen wird.

Verpflegung für Abonnenten

Langjährige Abonnenten wissen Bescheid: Beim FERNFAHRER bekommen sie etwas zu essen und zu trinken. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Eine räumliche Trennung wie bisher gibt es aber nicht. Der Stand wird insgesamt viel offener. Und wer beim Anblick der schmausenden Abonnenten selbst Hunger bekommt: Nebenan könnt ihr direkt euer eigenes Abo abschließen – natürlich auch als attraktives Truck-Grand-Prix-Angebot.

Direkt Abo abschließen

Ihr wollt spontan Abonnent werden und von den vielen Vorteilen profitieren (etwa dem Shop-Rabatt oder einem Ticket für die Speise- und Getränkewagen in der Arena)? Oder ihr sucht noch euer ganz spezielles Mitbringsel von hochwertigen Lkw-Modellen bis zu FERNFAHRER-Caps, Klamotten und Co.? Dann werdet ihr sicher bei unseren Kolleginnen und Kollegen am Verkaufsstand fündig - oder einfach hier.

Freier Blick auf die Rennstrecke

Wo bisher nur FERNFAHRER-Abonnenten und andere VIPs Zugang zum Biergarten und Blick auf die Strecke hatten, können in diesem Jahr alle Fans an Stehtischen, auf Liegestühlen oder Biergarnituren die Action auf der Rennstrecke verfolgen.

Dekra wieder mit Simulator am Start

Auch in diesem Jahr wird der spannende Lkw-Simulator von Dekra mit am FERNFAHRER-Stand stehen. Gerüchteweise kann die High-Tech-Maschine nicht nur klassische Lkw-Fahrten simulieren, sondern hat tief im Elektronenhirn verborgen auch ein Race-Truck-Programm.

Musik-Festival

Ein für zahlreiche Fans entscheidend wichtiger Teil des Truck-Grand-Prix ist das große Open-Air-Festival in der Müllenbachschleife. Musikalische Highlights erwartet die Besucher am Freitag- und Samstagabend, wo nach langer Zeit auch wieder die Country-Band Truck Stop dabei sein wird. Daneben sorgen die Lewinsky Coverband, die Crazy Crocodile Band, Brenner, Jessica Lynn, Nick Walker und Soulmatic dafür, dass es ordentlich etwas auf die Ohren gibt. Natürlich darf hierbei auch der Dauerbrenner Tom Astor nicht fehlen. Abgerundet wird das Spektakel wieder mit einem beeindruckenden Feuerwerk am Samstagabend.

Packender Rennsport

Die Race Trucks der European Truck Racing Championship sind nicht die einzigen Motorsportler, die für Action auf der Strecke sorgen. Neben der Europameisterschaft geben sich traditionell die Starter des Mittelrhein-Cups ein Stelldichein. In diesem Jahr gehen hier die Teams der französischen Truck Race Meisterschaft an den Start. Doch auch mindestens eine Gewichtsklasse kleiner gibt es für die Fans ein pralles Programm. 2022 kommen die Le Mans-Prototypen aus der LMP3-Klasse an den Nürburgring. Die hochgezüchteten Boliden bringen lediglich 950 Kilogramm auf die Waage und werden von einheitlichen, 455 PS starken Nissan-V8 befeuert.