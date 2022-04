Tausende Amazon-Trailer parken bundesweit auf geeigneten Flächen – nicht nur in Bremerhaven. Genaue Zahlen nennt der Online-Handelsriese gegenüber eurotransport.de nicht. Aus der geparkten großen Aufliegerflotte lässt sich demnach aber nicht schließen, dass Amazon Vorbereitungen trifft, um mit eigenem Equipment als Logistikdienstleister auf dem deutschen Markt tätig zu werden. Der Internet-Händler stellt die Trailer nach eigenen Angaben vielmehr seinen Transportpartnern zur Verfügung. Die Nordsee-Zeitung hatte im März über rund 700 in Bremerhaven geparkte fabrikneue Trailer berichtet, auch unser Autor Jan Bergrath hatte daraufhin in seinem Blog die Expansion von Amazon und die Auswirkungen auf den hiesigen Transportmarkt aufgegriffen.

Keine Investitionen in Trailer-Pools erforderlich

Was hat es also genau mit dem geparkten Trailerpool auf sich? „Mitunter nutzen wir spezielle Parkplätze, um die Trailer zu parken und es den Fahrerinnen und Fahrern zu erleichtern, sie abzuholen oder auszutauschen“, teilt Amazon nun mit. „Dazu gehört auch das Parken von Trailern, die wir je nach Kapazitätsbedarf unseres Logistik-Netzwerkes für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigen.“ Amazon stellt diese Trailer seinen Transportpartnern im Rahmen des Amazon Freight Partner-Programms zur Verfügung. „Diese Flotte stellt sicher, dass kleine Transportunternehmen nicht in Infrastruktur wie Trailer-Pools investieren müssen, um erfolgreich Amazon-Ladungen zu befördern“, heißt es. „Sie können die gleichen Trailer in Polen, Luxemburg, Belgien oder der Tschechischen Republik finden.“