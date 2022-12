Transport nach Usbekistan Keine Tour für Weicheier

Wer traut sich durch Russland? In diesen Zeiten ein besonderes Unterfangen. Was Dietrich Schmidt von Gleich Transporte aus Boxberg dabei erlebt hat - ein einmaliges Fahrer-Abenteuer.

Stellt Euch vor, Ihr könnt kein Geld abheben. Ihr könnt für Euren Lastzug maximal 100 Liter tanken. Ihr teilt die Straße mit Eseln und Kamelen. Die Toilette ist ein Erdloch. Und Ihr habt bei 60 Grad Außentemperatur (!) keine Dusche. Gut, wenn man eine Standklimaanlage hat. Schlecht, wenn sie die Grätsche macht und nur noch „Error“ anzeigt. Ach so, und Euer Fahrzeug hat keinen Versicherungsschutz, während Ihr Russland passiert.

Lust auf ein einzigartiges Abenteuer? Dann auf nach Usbekistan – eine Expedition, die raus aus der Komfortzone und Fernfahrer an ihr Limit führt. Nervenkitzel ist angesichts von Überraschungen, von langen Wartezeiten an den Grenzen und fragwürdigen Straßenzuständen garantiert und der Transport definitiv nichts für Weicheier. Wer aber hart im Nehmen ist und die Aufregung liebt – für den könnte diese Tour der Trip seines Lebens werden. Fernfahrer aus Deutschland bekommen jedenfalls nicht häufig die Chance dazu.

6.500 Kilometer von Süddeutschland nach Zentralasien

Dietrich Schmidt (40), Rufname Dima, gehört zu den Privilegierten, die eine solche Chance bekamen. Er zögerte keine Sekunde, als sein Arbeitgeber, das Unternehmen Gleich Transporte aus Boxberg, ihn für die Tour anfragte. Die Eckdaten: Abholung einer 23 Tonnen schweren Honmaschine (650 x 250 x 390 Zentimeter) bei der Maschinen- und Werkzeugfabrik Nagel in Nürtingen (Kreis Esslingen), Zustellung 6.500 Kilometer weiter östlich bei einem Automobilzulieferer in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Schmidt war von der Mission gleich angetan – und hat seine Entscheidung nicht bereut. „Es war ein riesengroßes Abenteuer, mit vielen Risiken behaftet, aber ich würde es jederzeit wieder machen“, lautete sein Resümee bei seiner Ankunft in Deutschland – mehr als fünf Wochen, nachdem er am 4. Juli mit seinem blauen Scania R520 mit Tiefbett-Auflieger die Maschine am Fuß der Schwäbischen Alb geladen hatte.

Auch für die Spedition war es eine Premiere. „Wir sind im Selbsteintritt innerhalb von Deutschland und der EU unterwegs, waren auch schon in Marokko oder Nordmazedonien – und für denselben Kunden auch schon mal im russischen Toljatti“, berichtet Carina Gleich (25), Junior Logistik-Managerin in dem Unternehmen, das auf Transport und Logistik von Maschinen spezialisiert ist, 30 Mitarbeiter beschäftigt und 2009 von ihrem Vater Andreas Gleich gegründet wurde. Nach Usbekistan habe man aber noch nie ein Fahrzeug disponiert – und erst recht nicht in Kriegszeiten, wo Tausende Kilometer auf russischem Boden zu absolvieren sind. Eine Vergabe des Transports an einen Frachtführer aus Osteuropa oder Vorderasien war keine Option und vom Verlader nicht erwünscht. Der Maschinenbauer Nagel wollte auf Nummer sicher gehen und keinerlei Beschädigungen des Frachtguts riskieren.

Welche Risiken auf Fahrer warten

Andere Speditionen hätten abgelehnt, berichtet Carina Gleich – zu groß offenbar das Risiko. Da wäre der fehlende Versicherungsschutz für den Sattelzug in Russland. Da wären die Risiken, an einer der Grenzen abgewiesen zu werden – weil wegen des Embargos besondere Bestimmungen gelten. Und da wäre der Verzicht auf das Abheben von Bargeld, weil Russland vom Bankensystem Swift ausgeschlossen wurde. Die Verantwortlichen bei Gleich trauten sich das Ganze zu und stellten sich der Herausforderung.

Was ihnen zugutekommt: Sprach- und Ortskenntnisse sowie vielerlei Kontakte zu Menschen im russischsprachigen Raum. Unternehmer Andreas Gleich (45) ist selbst jahrelang gefahren und stammt ursprünglich aus Kasachstan – einem Land, das im Transit nach Usbekistan zu passieren ist. Dessen Schwager, Fahrer Dietrich Schmidt, wurde in Usbekistan geboren, ist mit Land und Leuten also ebenfalls vertraut.

Eigene Kenntnisse sind unabdingbar, professionelle Begleiter vor Ort zusätzlich von Vorteil. Einen zweiten Fahrer wollte Spediteur Gleich seinem Schwager nicht zur Seite stellen – für beide gilt es als ausgemacht, dass man sich nicht wochenlang mit einer Person die Kabine teilen kann. Jeder braucht hin und wieder auch etwas Privatsphäre. Daher haben auch alle Fahrer im Unternehmen ihren eigenen Truck. Begleitfahrer im Pkw, die den Truck eskortieren, schienen beiden die bessere Wahl. Also wurde im Vorfeld fleißig telefoniert, um ortskundige Begleiter zu rekrutieren. „Das war ein echter Sicherheitsgewinn“, bilanziert Carina Gleich. Die Begleiter wussten, welche Route nehmen, kannten die Gefahren durch Esel und Kamele auf den Straßen und hätten im Pannenfall zu Hilfe eilen können. Da zwischen dem Tiefbett des Aufliegers und der Straße nur wenig Spielraum ist, konnte Fahrer Schmidt keine unnötigen Risiken eingehen und war dankbar um alle Informationen zur Beschaffenheit der Verkehrswege.

Auf Nummer sicher gehen: Bargeld verstecken

Fahrer Dima selbst wusste sich aber auch zu helfen, indem er zum Beispiel sein Bargeld gut versteckte und auch selbst aktiv nachfragte, wenn ihm die Wartezeiten an den Grenzen unverhältnismäßig lang erschienen – so passiert gleich an der finnisch-russischen Grenze in Vaalimaa. Von dort ging es anschließend weiter über Sankt Petersburg, vorbei an Moskau und durch Kasachstan zum Ziel. Fast vier Wochen später, am 29. Juli, war er beim Empfänger. „Wir konnten dem Kunden keine Garantie geben, wann wir vor Ort sein würden, haben den Empfänger aber immer ein Update gegeben“, berichtet Carina Gleich.

Was die Frachtpapiere angeht, hatten Auftraggeber Nagel und Gleich Transporte ihre Hausaufgaben gründlich erledigt: Nagel organisierte bei der IHK Stuttgart alle relevanten Ausfuhrdokumente – darunter Erklärungen, dass die Ware nur für Automobilzwecke eingesetzt werden kann. Gleich übernahm das Einholen der bilateralen Genehmigungen für Transporte nach Russland, Kasachstan und Usbekistan bei der Regierung der Oberpfalz.



Zurück in Deutschland sind viele alltägliche Transportprobleme für Fahrer Dima plötzlich winzig klein. „Da ist jede Tour für ihn Pipifax“, berichtet seine Nichte Carina Gleich. Ein Tor, das sein Truck nicht passieren kann, ist keine große Sache mehr. Das wäre auf der Fahrt nach Zentralasien das kleinste Problem gewesen. Viele andere Überraschungen haben ihn mehr gefordert. Aufregung und Nervenkitzel haben auch die Lust geweckt, erneut eine Maschine nach Zentralasien zu steuern. Das nächste Abenteuer kann kommen.

