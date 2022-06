trans aktuell-Symposium Fahrer und Dispo entlasten

Clever disponieren, Vorhersagen treffen, Ressourcen planen und natürlich die Kosten senken – die Digitalisierung bietet Transport- und Logistikunternehmen viele Möglichkeiten. Praktiker stellten das beim trans aktuell-Symposium bei Koch International in Osnabrück anhand unterschiedlicher Beispielen unter Beweis.

Den Start-ups die Stirn bieten

Er selbst hat viele Jahre mit Papier gearbeitet – seien es Fax, Lieferscheine oder Bordero. „Die IT-Budgets in der Spedition sind häufig nicht so üppig, das Verständnis für's Digitale mitunter nicht so ausgeprägt“, so die Analyse von Jörn Peter Struck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stückgutkooperation Cargoline. Vor etwa sechs Jahren dann kamen neue Akteure ins Spiel: die Start-ups mit ihren disruptiven und digitalen Geschäftsmodellen sowie dem Potenzial – so die Befürchtung damals – klassische Speditionen zu verdrängen.

Was tun? Für Struck stand fest, dass man den Newcomern nicht das Feld überlassen, sondern selbst Digital-Expertise aufbauen wollte. Meilensteine der Cargoline-Digitalisierungsstrategie waren 2015 eine Kooperation mit der Digitalspedition Instafreight und ab 2017 mit dem Gründungsinkubator Garage33, einem Ableger der Uni Paderborn. Gemeinsam mit der Garage33 gründete Cargoline drei Start-ups, die seit Januar 2021 unter dem Dach der neuen Cargo Digital World (CDW) operieren.