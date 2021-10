Es war das dritte trans aktuell-Symposium 2021: Über 50 Experten tauschten sich bei Güttler Logistik in Hof über Sicherheit in der Logistik aus.

Beim trans aktuell-Symposium bei Güttler Logistik in Hof ging es um die „Sicherheit in der Transport- und Logistikkette“. Experten aus der Branche hörten Fachvorträge und tauschten sich über ihre Erfahrungen aus. Auch diesmal fand das Symposium als hybride Veranstaltung statt, so dass Teilnehmer auch online dabei sein und interagieren konnten.

Der Gastgeber und Geschäftsführer von Güttler, Johannes Reuther, freute sich über persönliche Begegnungen in seinem Hause nach Monaten mit vielen Digitalkonferenzen. Die Investitionen in Sicherheit gestalten sich in seinem Unternehmen in drei Ebenen, nämlich technisch, organisatorisch und personell. Unter die technische Ebene fallen beispielsweise Spurhalteassistenten, Rückfahrkameras, Abbiegeassistenten, Telematik-Anbindungen, Wankausgleich oder der Müdigkeitssensor. Auch die Ausstattung der Fahrzeuge mit etwa High-End Bestuhlung des Fahrersitzes, Standklima-Anlage und Standheizung spielt hier eine wichtige Rolle. Organisatorisch setzt das Unternehmen auf Risk-Management im Eigenfuhrpark und auf Interaktion mit den Mitarbeitern. Letzteres heißt unter anderem, dass Unfälle besprochen und aufgearbeitet und arbeiten. Auch der Prävention kommt eine wichtige Rolle zu. In die personelle Ebene fallen Investition in sicheres Fahren durch Fahrertrainer. Dazu gehört auch die Einarbeitung von Führerschein-Neulingen. Dazu kommt noch die Einweisung durch Profi-Trainer in neue Fahrzeuge und deren Bedienung und die Begleitung der ersten Fahrt nach einem Unfall. Hinzu kommen noch Rangiertrainings und Sensibilisierung für sicheres Abbiegen.

In einer Talk-Runde mit Johannes Reuther, Christian Winkler (Prokurist Ansorge Logistik), Ralph Feldbauer (Geschäftsführer Riskguard) und Stephan Landgraf (Fahrertrainer bei Fuhrpark Plus) sowie Matthias Rathmann, Chefredakteur von trans aktuell, ging es um die rechtskonforme Umsetzung von Risikomanagement-Projekten. Ebenso thematisierten die Diskutanten darüber, wie bei der Schadenprävention der maximale Nutzen erzielt werden kann.

Nachmittags stand ein Blick hinter die Kulissen von Güttler Logistik auf dem Programm. Hierbei konnten sich die Teilnehmer bei Live-Demonstrationen selbst ein Bild machen von sicheren Fahrzeugkonzepten machen, unter anderem von Sicherungssystem für Gas-Flaschentransporten. Weitere Schwerpunkte in den Fachvorträgen waren nachhaltige Sicherheit mit Stangen und Balken und der Kampf gegen Ablenkung und Übermüdung. Ein ausführlicher Bericht über das Symposium folgt.

Das nächste trans aktuell-Symposium findet am 8. Dezember zum Thema „Lieferketten neu denken. Regionalität stärken. Am Beispiel der Lebensmittellogistik" bei GFT Logistic GmbH in Möckmühl statt. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Veranstaltung 320 Euro (netto); ermäßigt 280 Euro (netto) für trans aktuell-Abonnenten und DEKRA-Mitglieder. Sichern Sie sich frühzeitig Ihre Teilnahme und profitieren

Sie von Rabatten bei Teilnahme an allen vier Veranstaltungen. Interesse? Zur Anmeldung geht´s hier. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: veranstaltung@etm.de