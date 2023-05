trans aktuell-Symposium Alles zur Handelslogistik

Der Krieg in der Ukraine und steigende Energiekosten haben im vergangenen Jahr den privaten Konsum einbrechen lassen, die Bereiche Konsumgüter und Handel merken dies jetzt noch: Laut dem Münchener ifo-Institut sah sich Ende 2022 mindestens jedes zehnte Unternehmen im Einzelhandel in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht. Auch die Probleme in den globalen Lieferketten tragen zur Verschlechterung der Stimmung bei – laut ifo-Umfragen klagt vor allem der Einzelhandel mit Elektrotechnik, Kfz und Lebensmitteln über Lieferprobleme für zahlreiche Waren. Hinzu kommen strukturelle Probleme durch den weiter wachsenden E-Commerce.

Blick hinter die Kulissen des Multi-Cubes

Wie Logistikunternehmen mit diesen Herausforderungen umgehen und sich zusammen mit ihren Handelspartnern fit für die Zukunft machen, zeigt ein trans aktuell-Symposium am Donnerstag, 6. Juli. Gastgeber ist die Pfenning-Gruppe aus Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis), die an 110 Standorten rund 6.900 Mitarbeiter beschäftigt und für 2022 einen Umsatz von 650 Millionen Euro erwartet: Die stärksten Kundenbranchen sind – neben Automotive, Pharma und Chemie – auch die Bereiche Handel, Lebensmittel und Konsumgüter. Wie das Unternehmen sich strategisch aufgestellt hat und welche Projekte anstehen, wird unter anderem auch Pfenning-Geschäftsführer Rana Matthias Nag aufzeigen. In der Mittagspause gewährt das Unternehmen zudem einen Blick hinter die Kulissen des Multi-Cubes am Standort Heddesheim.

Strategisch neu aufgestellt ist auch Metro Logistics. Das inzwischen eigenständige Unternehmen, ehemals Tochter des Branchenriesen Metro, hat sein Angebot gemäß den Marktanforderungen erweitert – Geschäftsführer Armin Köller verrät, welche Herausforderungen es beim Wandel vom internen zum externen Logistikdienstleister gibt.

Thema Dekarbonisierung

Dass das Unternehmen dm-drogerie markt und Logistikdienstleister DSV schon lange zusammenarbeiten, ist vielleicht hinlänglich bekannt. Wie die beiden Partner zusammen beim Thema Dekarbonisierung in der Distribution agieren, berichten Nadine Siemes, Director Transport RDS bei dem Logistikdienstleister DSV und Ursula Paepckel, Bereichsverantwortliche TKM im Ressort Logistik des Drogeriehändlers dm.

Und auch der schwedische Technologieanbieter Einride zeigt im Tandem mit einem großen Lebensmitteleinzelhändler, welche CO2-Einsparpotenziale sich inzwischen bei E-Fahrzeugen realisieren lassen, während Andreas Müller, Senior Manager Outbound Logistics von Aldi Nord Deutschland, Einblick in den Aldi-Ansatz in Sachen Nachhaltigkeit gewährt.

Aber auch andere Themen stehen an – etwa Sicherheit und Digitalisierung: Von der Hütter Spedition und Logistik aus Öhringen gibt es Erfahrungsberichte eines Mittelständlers in der Handelslogistik und mehr dazu, wie das Unternehmen Tapa nutzt, um Transporte sicherer zu machen.

Produktivitätssteigerung durch die Digitalisierung

Der mittelständische Stahlhändler Friedrich Kicherer aus Ellwangen zeigt, wie sich Produktivitätssteigerung durch die Digitalisierung erreichen lassen – angefragte Referenten sind Tobias Abele vom Kicherer-IT Projektmanagement und Oliver Krahmer, Vertriebsleiter des Telematik- und Fuhrparksystemanbieters TIS.

„Wie bekommt man mehr Verlässlichkeit, Transparenz und Sicherheit in der Handels- und Konsumgüterlogistik durch Digitalisierung?“ lautet auch eine der wichtigen Fragen. Florian Modrich, Country Leader DACH von Transics, dem Flottenmanagementsystem aus dem Haus des Technologiekonzerns ZF Group, beantwortet sie.

Anmeldung und weitere Infos: eurotransport.de/tasymposien.