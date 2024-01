Torc-Trucks mit Aeva-Lidar Autonome Hauber ab 2027

Die amerikanische Daimler-Truck-Tochter Torc Robotics hat das Tech-Unternehmen Aeva als Zulieferer für modernste Lidar-Sensoren gewonnen. Ziel ist es, die Technik direkt in die Fertigung einfließen zu lassen und so schon ab 2027 selbstfahrende Lkw in Serie zu produzieren.

Freightliner Cascadia machen den Anfang

Laut Daimler Truck werden autonome Fahrfunktionen nach SAE-Stufe 4 den Anfang machen. Sie sollen zunächst im schweren Freightliner Cascadia zum Einsatz kommen. Konkret plant Torc die hauseigene autonome Fahrsoftware und die Mission-Control-Dienste als Abonnement an die Kunden zu verkaufen. Dabei nutze die Fahrsoftware die Objekterkennungssoftware von Aeva, mithilfe derer Objekte schnell, aus weiter Entfernung und mit hoher Genauigkeit erkannt werden sollen. Die Grundlage hierfür: die sogenannte frequenzmodulierte kontinuierliche Wellen-(FMCW) 4D-LiDAR-Technologie.

Ein kontinuierlicher Laserstrahl misst hier gleichzeitig die Entfernung und die Geschwindigkeit eines jeden Punkts, wo bei Standard-Lidar-Sensoren nur einzelne Laserimpulse den Abstand zu Objekten erfassen. So kann sofort zwischen statischen und dynamischen Punkten unterschieden und die genaue Geschwindigkeit dynamischer Objekte erfasst werden.

Peter Vaughan Schmidt: "begeistert von der Leistungsfähigkeit"

Peter Vaughan Schmidt, CEO von Torc Robotics, beschreibt die Technologie als "bahnbrechend". Damit könne sich die Fahrsoftware von Torc auf eine deutlich höhere Auflösung sowie eine klarere Objekterkennung in weiterer Ferne sowie eine sofortige Geschwindigkeitserkennung verlassen. "Wir sind begeistert von der Leistungsfähigkeit unter realen Bedingungen, welche die Technologie von Aeva in der Lösung anspruchsvollster Anwendungsfälle bei hoher Geschwindigkeit bereits bewiesen hat", so Schmidt weiter.

Joanna Buttler, Leiterin Global Autonomous Technology Group bei Daimler Truck, ergänzt: "Wir sind davon überzeugt, dass Aeva mit seiner wegweisenden und zuverlässigen Technologie der richtige Produktionspartner für LiDAR-Sensoren ist und über die Fertigungskapazitäten verfügt, um mit uns zu skalieren. Die heutige Ankündigung ist daher ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Kommerzialisierung des autonomen Fahrens. Gemeinsam mit Torc sind wir auf Kurs, 2027 autonome Lkw auf dem US-Markt einzuführen."