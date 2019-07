Bis ins einen Kilometer entfernte Leonrod reihte sich, ausgehend vom Herpa-Firmensitz in Dietenhofen, ein schöner Lkw an den anderen. Die Straße war eigens gesperrt und die örtliche Feuerwehr wachte sorgsam darüber, dass sich auch jeder daran hielt. Nur für die Mitfahrten im Löschfahrzeug und in der MAN-Schwerlastzugmaschine, die mitsamt weiteren MAN-Flaggschiffen eigens aus München angerollt war, gab es Ausnahmen.

Dietenhofen als Truck-Treff

„Im letzten Jahr hatten wir hier noch einen Truck-Treff mit 40 Lkw. Jetzt bin ich stolz, über 100 Trucks und die FERNFAHRER-Roadshow hier zu haben“, sagte Herpa-Geschäftsführer Walter Winkler bei der Begrüßung seiner Gäste. Er bedankte sich bei allen Mitarbeitern und Teilnehmern, die zum Gelingen des Jubiläumsfests beitrugen, darunter Produktmanager Matthias Wolff, der den Draht zu den Lkw-Fahrern hält und schon viele Modellträume hat wahrwerden lassen.

Die Fahrer der ausgestellten Lastwagen waren bereits am Freitagabend eingetroffen und blieben bis Sonntag. Viele genossen die im Vergleich zu den großen Festivals eher entspannte Atmosphäre dieser Veranstaltung. Vertreten waren einige der schönsten Fahrzeuge, die die deutsche Supertruck-Szene hergibt, darunter natürlich mehrere Herpa-Weltgeschichte-Trucks. Ihr Schöpfer, Airbrusher Walter Rosner, war dann am Samstag auch vor Ort.

Sammler im Glück

Dass von den geschätzt 11.000 Besuchern viele schon sehr früh am Morgen auf der Matte standen, hatte nur einen Grund: den Sonderverkauf und die Fundgrube, in der Herpa-Modelle zu Schnäppchenpreisen nicht lange auf ihre neuen Besitzer warten mussten. Das vollständige aktuelle Sortiment lockte außerdem im Herpa-Museumsshop. Mit leeren Hände konnte also unmöglich jemand nach Hause gehen, gab es doch auch am Ende des Produktionsrundgangs ein Sondermodell gratis zur Erinnerung an diesen schönen Sommertag.

Gegen Bezahlung konnte man zudem als ganz besonderes Souvenir sein Foto auf einem Sattelzugmodell aufdrucken lassen. Hobbymodellbauer konnten sich vielerorts inspirieren lassen, etwa von LED-Miniaturkünstler Torsten Schubert aus Recklinghausen, von Airbrushern, den Profis in der Musterwerkstatt oder den Dioramenbauern des Ludwigsburger-Modellauto-Stammtischs.

Ganz der guten Tradition folgend, auch die Wettbewerber einzuladen, zeigten weitere Modellhersteller im „Aktiv-Park“ ihre Miniaturwunderwerke, darunter Preiser, Tekno, Faller und Brekina. Auch FERNFAHRER gastierte diesmal mit seiner Roadshow in Dietenhofen: mit dem Roadshow-Truck von Mercedes-Benz Roadstars und Kögel, den es auch bald als Herpa-Modell geben wird, sowie dem FERNFAHRER-Partner-Truck von H.D.T.V. Logistik, den es bereits als Modell in 1:87 und 1:50 gibt und von dessen Auflieger aus am Nachmittag die Countryband Sawyer das Publikum begeisterte.

Bonbonregen mit Tinka

Nicht fehlen durfte natürlich auch Merlin Iffland alias „Diesel-Dieter“ mit seiner Show. Beim Bonbonregen für die Kinder hatte er diesmal prominente Unterstützung: Truckerbabe „Tinka“ war die charmante Assistentin. Und obwohl viele immer wieder betonen, TV-Sendungen wie die Truckerbabes oder Asphalt-Cowboys nie zu schauen, da sie viel zu unrealistisch seien: Als die Truckerbabes Tinka und Lissy mittags auf der Bühne standen, um mit Herpa-Moderator Mathias Neigenfind zu plaudern, war der Platz vor dem Auflieger rappelvoll.

Zum offiziellen Abschluss der Veranstaltung sorgte Diesel-Dieter dann noch für einen Gänsehautmoment: Er übergab allen Herpa-Mitarbeitern je ein rotes Luftballonherz, das diese wiederum an die beteiligten Lkw-Fahrer überreichten – als Zeichen der Wertschätzung.