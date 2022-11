System Alliance erfindet sich neu Stückgut bald im NG.network unterwegs

Die Stückgut-Kooperation System Alliance tritt künftig als NG.network an. Was Geschäftsführer Stephan Opel sonst noch plant und warum die Neuausrichtung nötig ist.

Bei der Stückgut-Kooperation System Alliance steht ein Paradigmenwechsel an. Der wird ab 2023 bereits nach außen hin offenkundig: Das Netzwerk firmiert als NG.network. Doch der Name ist nicht das Einzige, das sich ändert.

Fokus auf Netzwerk- und Mengensteuerung

„Dem zukünftigen und immer volatiler werdenden Stückgutgeschäft werden wir mit einem klaren Fokus auf die zentrale Netzwerk- und Mengensteuerung sowie auf die zielgerichtete Netzwerkentwicklung begegnen. Das erreichen wir nur durch eine konsequente und durchgängige Digitalisierung unserer Kooperation mit all ihren Partnerbetrieben“, erläutert Stephan Opel den Paradigmenwechsel. Am Ende müssen ein Netzwerk stehen, „das end-to-end digital verknüpft ist“, so Opel weiter.

NG.network startet zum 1. Januar 2023

Den Wandel dokumentiert System Alliance zum Jahreswechsel mit der neuen Marke NG.network. Der Name steht für „New Groupage Network“ und ersetzt die bisherige Firmierung als System Alliance. Tatsächlich gibt's dann aber keinen alten Wein in neuen Schläuchen. Zwar bleibt das Stückgut auch in Zukunft ausdrücklich das Kerngeschäft. Durch eine gezielte Netzwerk- und Mengensteuerung soll nun aber den hochvolatilen Entwicklungen im Stückgutmarkt entgegengewirkt werden.

Mit KI auf Wachstumsschwankungen reagieren

Foto: System Alliance Stephan Opel, Bernd Schäfer, Jürgen Wolpert, Wolfram Senger-Weiss und Reiner Heiken (v.l.) bei der Präsentation des Konzepts von NG.network.

Vor allem während des Corona-Lockdowns sei es zu einem exponentiellen Wachstum der Sendungsmengen gekommen, das das Netzwerk vor große Herausforderungen gestellt habe. Bereits seit einiger Zeit bereite die Netzwerkzentrale den Weg für die anstehende Digitalisierungsoffensive vor. So wurde mit Datensätzen aus den letzten Jahren eine Künstliche Intelligenz (KI) trainiert worden. Deren Genauigkeit für Vorhersagen liege bereits bei mehr als 97 Prozent.

Mehr Planungssicherheit im Stückgut

Diese hohe Prognosegenauigkeit gibt den Netzwerkpartnern deutlich mehr Planungssicherheit, sodass alle Standorte prozesssicher und wirtschaftlich im Regelbetrieb arbeiten können. Restriktionen oder Mengenbeschränkungen sollen so ausgeschlossen und der effiziente Einsatz verfügbarer Kapazitäten ermöglicht werden.

Auch Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

Ein weiterer Fokus von NG.network liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. So strebt die Kooperation CO2-Neutralität durch neue Immobilienkonzepte, KI-optimierte Verkehre sowie alternative Antriebe an. „Wir positionieren uns als Innovationsgemeinschaft und treten bewusst bereits heute in den Dialog mit unseren Netzwerkpartnern. Als solche setzen wir zusammen nicht nur Trends, sondern auch Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Unsere einzigartige Struktur aus großen Gesellschaftern und starken Partnern garantiert dabei die nötige Stabilität“, sagt Opel.