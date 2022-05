Steuerfreies Entgelt für Nfz-Mitarbeiter Mehr netto vom brutto

Diese Vergünstigungen können Nfz-Werkstätten gewähren, ohne die Kosten für den Betrieb exorbitant in die Höhe zu treiben.

Den Wunsch der Mitarbeiter nach höherer Vergütung werden Arbeitgeber in Zeiten steigender Lebenshaltungs- und Energiekosten aller Voraussicht nach vermehrt zu hören bekommen.

Foto: Ralf Lanzinger Dr. Andreas Mussmann, Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH: „Bei einer reinen Bruttolohnerhöhung fällt der erwartete höhere Nettolohn oftmals geringer aus als erwartet.“

. Die Gründe sind oft steuerrechtlicher Natur. Dennoch gibt es für den Arbeitgeber einige Möglichkeiten, dem Mitarbeiter des Nfz-Betriebs steuer- und sozialversicherungsfreie Zuwendungen zukommen zu lassen.

So sind Aufmerksamkeiten von geringem Wert aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses im beruflichen oder privatem Bereich bis zu einem Wert von € 60,00 brutto steuerfrei und gehören nicht zum Arbeitslohn (R 19.6 Lohnsteuerrichtlinie). Das kann der Blumenstrauß sein, das Buch oder die DVD zum Geburtstag, zur Hochzeit, zur Geburt des Kindes oder ähnliches. Voraussetzung ist ein besonderes Ereignis, allerdings nicht Weihnachten, und dass keine Umwandlung von Arbeitslohn vorliegt.

Sachbezüge als weitere Möglichkeit

Eine weitere Möglichkeit stellen die sogenannten Sachbezüge dar, die monatlich bis zu einer Grenze von 50 Euro brutto steuer- und sozialversicherungsfrei an den Mitarbeiter ausgegeben werden können. Sofern der Arbeitgeber eine Pauschalversteuerung von 30 Prozent selbst trägt, kann er bis zu einem Betrag von 11.016 Euro erhöhen. Als Sachbezug sind auch Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich dem Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen, anzusehen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 Eimkommensteuergesetz (EStG). Kriterien der steuerfreien oder pauschalierten Anerkennung wurden im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) festgelegt. So muss es sich bei den Einlösemöglichkeiten um limitierte Netze handeln, wie Gutscheinkarten von Einkaufsläden, Einzelhandelsketten oder ähnliches. Diese müssen eine limitierte Produktpalette bieten wie etwa Tankkarten oder Gutscheinkarten für Beauty- oder Fitness. Ebenfalls begünstigt sind die bekannten Essensmarken.

Ebenso kann der Mitarbeiter ein Belegschaftsrabatt erhalten. Hier ist es möglich, pro Mitarbeiter jährlich einen Rabattfreibetrag von bis zu 1.080 Euro zu gewähren. Dieser Rabattfreibetrag umfasst Waren und Dienstleistungen, die der Arbeitgeber den Kunden seines Unternehmens anbietet und hieraus einen Umsatz erwirtschaftet. So kann es eine Idee sein, dem Mitarbeiter für die private Nutzung das Mietfahrzeug des Betriebes bis zur oben genannten Grenze zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel einen Pkw für den Wochenendausflug oder einen Lkw für den Möbelkauf oder Umzug. Das Ganze ist steuer- und sozialversicherungsfrei.

Steuer- und sozialabgabenfreie Betriebsveranstaltungen

Ebenso sind Betriebsveranstaltungen wie etwa eine Weihnachtsfeier, der Betriebsausflug oder ein Firmenjubiläum bis zu 110 Euro pro Arbeitnehmer zweimal jährlich steuer- und sozialabgabenfrei. Hier ist jedoch Vorsicht geboten: Darüber hinaus gehende Beträge sind dem Arbeitnehmer als Gehalt zuzurechnen.

Besonders für Eltern nicht schulpflichtiger Kinder sind Arbeitgeberleistungen zur Unterbringung, Verpflegung und Betreuung attraktiv. Hier kann der Arbeitgeber die Kosten des Mitarbeiters für Kindergärten oder vergleichbare Einrichtungen in unbegrenzter Höhe ersetzen – sofern diese Leistung zusätzlich über den normalen Arbeitslohn gezahlt wird (§ 3 Nr. 33 EStG). Mithin können auch Kosten für privat organisierten Einrichtungen in voller Höhe steuerfrei erstattet. Diese Regelung ist allerdings nicht anwendbar, wenn die Betreuung im eigenen Haushalt des Mitarbeiters oder bei einer privaten Ganztagespflegestelle stattfindet.

Fahrräder als Gehaltsextra

Gerade in Zeiten steigender Benzinpreise und wachsenden Umweltbewusstseins tritt die Mobilität mit dem Auto weiter in den Hintergrund. Im dichten Stadtverkehr ist es kein Vergnügen, sich in die Massen der Berufspendler einzureihen. Viele Beschäftigte steigen deshalb auf das Fahrrad um. Fahrräder kann der Arbeitgeber als Gehaltsextra, zunächst bis 2030, steuerfrei auch für die private Nutzung zur Verfügung stellen, egal ab Mountainbike, Tourenrad oder E-Bike (bis 25 km/h). Pedelecs mit einer Geschwindigkeit von mehr als 25 km/h gelten jedoch als Kraftfahrzeuge und sind von dieser Regelung ausgenommen.

Darüber hinaus kann der Arbeitgeber steuerfrei und ohne Sozialabgaben für die Gesundheitsförderung seiner Angestellten etwas tun. Hier gibt es einen Freibetrag von 600 Euro jährlich pro Mitarbeiter. Der Freibetrag umfasst alle Leistungsangebote zur verhaltensbezogenen Prävention, die von den Krankenkassen oder der „Zentrale Prüfstelle Prävention“ zertifiziert sind (sogenannte Präventionskurse). Und auch sonstige Maßnahmen des Arbeitgebers, die im Zusammenhang mit einem betrieblichen Gesundheitsförderungsprozess stehen, welche den Vorgaben des Leitfadens Prävention genügen, auch wenn diese nicht zertifiziert sind. Hilfreich ist hier das Schreiben vom 20. April 2021 des Bundesfinanzministeriums, IV C 5 - S 2342/20/10003:003, das detaillierte Auskunft über die Umsetzung erteilt.

Sehr bekannt und durchaus beliebt ist das zusätzlich zum Arbeitslohn gezahlte Jobticket für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dieses ist ebenfalls steuerfrei. Allerdings hat diese Begünstigung einen Haken: die steuerfreien Leistungen mindern die als Werbungskosten abziehbare Entfernungspauschale für den Arbeitnehmer, so dass die positive Wirkung auf den Geldbeutel des Arbeitnehmers begrenz ist.

Beruflich veranlasste Umzüge

Zieht der neue Mitarbeiter in die Nähe des Betriebes oder der langjährige Mitarbeiter näher an seinen Arbeitsort, so liegt ein beruflich veranlasster Umzug vor, dessen Kosten mit einer Pauschale durch den Arbeitgeber steuerfrei bezuschusst werden können. Diese Pauschalen betragen nach § 10 des Bundesumzugskostengesetzes (BUKG) ab April 2022 pro Mitarbeiter 886 Euro und für jede weitere Person, zum Beispiel Ehefrau und Kinder, jeweils 590 Euro.

Hat ein Mitarbeiter einer Nfz-Werkstatt aufgrund vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit, sein Werkzeug selbst anzuschaffen, kann der Betrieb dem Mitarbeiter das sogenannte Werkzeuggeld zahlen. Die Zahlung für die Benutzung von eigenem Werkzeug bei der Berufsausübung ist steuerfrei. Die Regelung umfasst jedoch nur Handwerkszeuge, die zur leichteren Handhabung, Herstellung oder Bearbeitung eines Gegenstands verwendet werden. Zum Beispiel Hammer, Zange und Säge oder Maschinenwerkzeuge, die in einer Werkzeugmaschine eingespannt werden können wie Bohrer, Fräser und Drehstahl.