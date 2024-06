Messe: The Tire Cologne 2024 Treffpunkt der Reifenwelt

Beim Blick in die Ausstellerliste fällt auf: Nicht nur die großen Namen der europäischen Märkte sind vertreten, sondern auch zahlreiche Aussteller aus Asien und Co. Tatsächlich konnte der Veranstalter eigenen Angaben zu Folge kurz vor der Messe noch einmal ein ordentliches Plus an Last-Minute-Ausstellern verzeichnen und so seine Zahlen im Vergleich zur letzten Ausgabe der Messe noch einmal deutlich steigern.

Ausstellerzahl deutlich gesteigert

„Mit insgesamt rund 430 Ausstellern aus 35 Ländern verzeichnen wir einen Anstieg der Ausstellerzahlen um über 115 Prozent,“ sagt Ingo Riedeberger, Director der Messe The Tire Cologne (TTC). „Das sind noch einmal 60 Unternehmen mehr als vor einigen Wochen angekündigt. Das liegt daran, dass sich noch viele, vor allem kleinere Unternehmen, für eine Messeteilnahme entschieden haben. Darunter waren Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Ägypten, aber auch aus den Niederlanden, Polen und Großbritannien. Insgesamt kamen diese Aussteller aus neun Ländern. Hinzu kamen Gruppenanmeldungen vor allem aus China, die größer als erwartet ausfielen. Dies verdeutlicht die steigende Attraktivität der The Tire Cologne.“

Werkstatt LIVE: Neue Entwicklungen in der Reifenwerkstatt live erleben

Die Messe sieht sich selbst als „Place to be“ für die Reifenbranche und spricht zahlreiche für die Branche relevante Zielgruppen an, wie Hersteller, Großhandel, Fachhandel mit Werkstatt, Dienstleister, Onlinehandel, Flottenmanager, Autohäuser und freie Werkstätten. Ein Teil des Messekonzepts sieht zudem vor, dass einige der Highlights auch live auf der Messe demonstriert werden, beispielsweise in der „Werkstatt LIVE“, auf die Werkstattanforderungen der Zukunft im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt der Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit Würth und Hunter sind demnach die Diagnose- und Reparaturtechnik. So werden laut der Messe Ergonomie und Rationalisierung im Reifenservice, die Dialogannahme mit automatisierter Reifenprofilmessung sowie der Service für Schnellvermessung inklusive Glasservice und Fahrassistenzkalibrierung Leistungen sein, die vermehrt gewünscht werden. Ein weiterer Schwerpunkt von Werkstatt LIVE seien die Heraus- und Anforderungen, die durch den Transformationsprozess von Verbrenner- zu E-Mobilität und somit der Hochvolttechnik entstehen.

Reifen-Neuheiten auf der TTC

Während Continental seine neue Reifengeneration bereits im Vorfeld der Messe vorgestellt hat (siehe ab Seite 29), zeigt Hankook auf der TTC je zwei neue Reifen für Lkw im Regional- und Fernverkehr. Die Baureihen Hankook SmartFlex AL51 und DL51 (Lenk- bzw. Antriebsachse) für den Regional- und Fernverkehr zeichnen sich laut Hankook durch einen bis zu 25 Prozent geringeren Rollwiderstand und entsprechend geringeren Kraftstoffverbrauch sowie gleichzeitig eine um bis zu 20 Prozent höhere Laufleistung auf der Langstrecke aus. „Gerade im Verteilerverkehr steigen die Anforderungen an die Bereifung immens. Kostendruck und ein Höchstmaß an Flexibilität haben in der Transportbranche oberste Priorität, weshalb die SmartFlex-Reifen Zuverlässigkeit und geringstmöglichen Rollwiderstand mit hoher Laufleistung vereinen müssen. Die Realisierung dieser Eigenschaften ohne jegliche Kompromisse bei Traktion und Sicherheit gelingt nur mit innovativen Technologien, neuen Gummimischungen und maßgeschneiderter Profilgestaltung“, sagt Manfred Zoni, Lkw-Vertriebsdirektor bei Hankook Reifen Deutschland.

Der speziell für den Fernverkehr entwickelte Hankook SmartLine AL50 bzw. DL50 profitiere von KI-optimiertem Reifendesign, neuen Materialien und im 3D-Druck gefertigten Metall-Reifenformen. Für diese Baureihe verspricht Hankook bis zu 15 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch, aber selbst bei abgenutztem Reifenprofil mehr Haftung bei Nässe als beim Vorgänger. „Durch den Einsatz von Laufflächenprofilen aus dem 3D-Druck bleibt die Reifenleistung vom ersten bis zum letzten Millimeter des Profils erhalten. Das gewährleistet eine kompromisslose Leistung über die gesamte Reifenlebensdauer – ein echter Schritt nach vorne bei unserem Bestreben, den Nutzen für unsere Flottenpartner in Europa zu maximieren“, erklärt Guy Heywood, Vice President Marketing Strategy Truck and Bus bei Hankook Tire Europe. Für alle vier Reifen gilt überdies, dass sie, gekennzeichnet durch das 3PMSF-Symbol über alle Jahreszeiten hinweg eingesetzt werden können. Zudem lassen sie sich nachschneiden und runderneuern.

Euromaster stellt Franchise in den Mittelpunkt

Euromaster legt im Zuge der TTC einen Fokus auf das Franchise-Netzwerk der Meisterwerkstattkette. Dieses sei in den vergangenen Monaten abermals stark gewachsen. „In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wissen immer mehr Einzelunternehmen unser flexibles Konzept verbunden mit unserem One Stop-Angebot zu schätzen“, erklärt Markus Popp, Franchise Direktor Euromaster Deutschland und Österreich. „Einzelbetriebe haben nicht die Möglichkeit, an den erforderlichen europäischen Ausschreibungen teilzunehmen. Als Franchise-Partner erhalten sie mit Euromaster Zugang zu den größten Fuhrparks Europas. Das alles sind unschätzbare Vorteile, die für eine Franchise-Partnerschaft sprechen.“ Man wolle also auch in diesem Jahr das Servicenetz mit neuen Partnern weiter ausbauen und der steigenden Anzahl an Kunden noch mehr Standorte bieten.

Bohnenkamp: Rundumservice von Beratung bis Entsorgung

Der Reifengroßhändler Bohnenkamp legt auf der TTC besonderen Wert auf sein 360-Grad-Dienstleistungsspektrum, das von der ersten Beratung bis zur Verwertung ausgedienter Reifen reiche. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres hat Bohnenkamp seinen Altreifen-Verwertungsservice auf den Weg gebracht. „Jeder einzelne Schritt ist organisiert – von der Auftragsannahme über die Abholung der Altreifen bis hin zur Rechnungserstellung. Eine energetische Verwertung nach höchsten Umweltstandards oder die sichere Rückführung in den Materialkreislauf liegen uns gemeinsam mit unseren zertifizierten Servicepartnern am Herzen“, erklärt Karen Beck, Leiterin des Altreifen-Verwertungsteams bei Bohnenkamp. Ebenfalls im Fokus auf dem Messestand: Das umfassende Angebot an Montagezubehör. „Wir haben im vergangenen Jahr unsere Montagekapazitäten erweitert und eine neuentwickelte, vollautomatische Montagemaschine für Räder von 20 bis 54 Zoll in Betrieb genommen. Bohnenkamp ist jetzt ‚360 Grad Service und 100 Prozent Rad’, und das zeigen wir in Köln“, sagt Thomas Pott, Gesamtvertriebsleiter bei Bohnenkamp. Und noch ein weiteres Highlight haben die Osnabrücker im Gepäck: Der Onlineshop wurde pünktlich zur Messe überarbeitet und tritt in ganz neuem Gewand auf, mit verbesserter Suchfunktion und full-responsive. Zudem bietet er Kunden einen sichereren Login als bisher.