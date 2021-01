Der bisherige Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik, Stephan Opel, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Die Geschäftsführung wird auch weiterhin ergänzt durch Dominik Wiehage.

Petra Marticke ist seit April 2020 wieder bei der Zeitfracht Gruppe beschäftigt und leitete seitdem das Logistikzentrum der Zeitfracht in Erfurt. Petra Marticke studierte an der TU Dresden Verkehrs- und Betriebswirtschaft und schloss dort als Diplomingenieurin ab. Danach arbeitete sie bis 1990 als Länderreferentin beim Internationalen Güterkraftverkehr in Potsdam. Nach Unternehmensangaben arbeitete sie ab 1990 schon einmal bei Zeitfracht - anfangs bei die DPD Zeitfracht und wechselte 2010 als Leiterin Logistik zu der Kfz-Teile24 Logistik, deren Verkauf an eine Investorengesellschaft sie 2016 begleitete.

Jan Sinram ist seit Dezember 2018 bei Zeitfracht beschäftigt. Sinram hat nach Zeitfracht-Angaben ein duales Studium im Bereich Luftverkehrsmanagement absolviert und studierte an der Universität Bonn und an der IUBH School of Business and Management in Bad Honnef. Während und nach dem Studium sammelte er Erfahrungen bei DHL, der Lufthansa und Airpas Aviation. Nach seinem Wechsel zu Zeitfracht war er zunächst im Controlling mit Fokus auf Logistik tätig. Anfang 2020 wurde er Referent von Zeifracht-Geschäftsführer Wolfram Simon-Schröter und wechselte im Juni zum Beteiligungsmanagement.