Sport-Event bei Ansorge Logistik Mitmachen beim Branchenlauf

Schnell das Kollegium motivieren und ein Team für den nächsten Branchenlauf bei Ansorge Logistik auf die Beine stellen! Los geht's am Samstag, 7. Oktober, in Biessenhofen.

Auf die Plätze, fertig, los – der Termin für den nächsten Branchenlauf bei Ansorge Logistik in Biessenhofen rückt näher. Noch reicht die Zeit aber, um sich etwas in Form zu bringen und andere in der Firma zu motivieren, um am Samstag, 7. Oktober, beim 12. Fünf- oder Zehn-Kilometer-Lauf im Allgäu anzutreten. Es geht nicht primär um Bestzeiten, sondern um den Teamgeist, das Gemeinschaftserlebnis und den Austausch mit Gleichgesinnten.

Nach dem Laufen winkt die After-Run-Party

Angesprochen sind alle, die mit der Transport- und Logistikbranche in Verbindung stehen – unabhängig von der Funktion oder der Kondition. So kann die Fünf-Kilometer-Strecke auch als Nordic-Walking-Disziplin im schnellen Gehen absolviert werden. Entscheidend sind die Motivation und die Freude an der Bewegung. Für die Kids gibt es erneut einen Bambini-Lauf. Zur Belohnung winken im Anschluss ein zünftiges Abendessen und eine ausgelassene After-Run-Party mit den passenden Rhythmen von DJ Nick Henkel. Die Startgebühr pro Einzelläufer beträgt 40 Euro und umfasst das Rundumpaket samt Verpflegung. Anmeldung hier, weitere Infos unter branchenlauf@ansolog.com