trans aktuell-Symposium Stückgut für Profis bei LOXX Logistics

Termin merken! trans aktuell-Symposium "Stückgut für Profis" am Mittwoch, 20. September, bei LOXX Logistics in Gelsenkirchen.

Von den Lkw-Reifen bis zum Indoor-Bike, vom Jahresvorrat an Hundefutter bis zu Rohstoffen und Materialteilen für die Produktion – das Stückgutgeschäft ist in der Logistik unabdingbar. Transportiert wird sowohl für Wirtschaftsunternehmen als auch für Privatkunden; dafür sorgt ein enges Netzwerk aus Unternehmen sowie Kooperationsnetzwerken mit zahlreichen Standorten und Depots.

Best Practice rund um Stückgut

Stückgut ist aber auch ein sehr volatiles Geschäft mit sehr hohen Fixkosten, die in den vergangenen Monaten weiter steil angestiegen sind. Die anstehende deutliche Mauterhöhung stellt eine weitere Herausforderung dar. Best Practice ist also gefragt – das bietet das trans aktuell-Symposium „Stückgut für Profis“ am Mittwoch, 20. September, bei LOXX Logistics in Gelsenkirchen.

Die Themen sind unter anderem, wie mit Forecasts und anderen IT-Tools der Volatilität des Marktes begegnet werden kann, wie sich bestimmte Sendungsströme entwickeln, wie Kapazitäten und Auslastung optimiert werden und wie in der Praxis die Abgrenzung zwischen Stückgut und Teilladung gelingt.

Auch die Rhenus-Gruppe, zu der LOXX Logistics seit 2021 gehört, gibt einen Einblick in ihre Stückgutprozesse, und natürlich darf bei der Veranstaltung ein Blick hinter die Kulissen des 17.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums von Loxx Logistics in Gelsenkirchen nicht fehlen.

Erfahren Sie, wie unterschiedliche Marktbegleiter ihr Stückgutgeschäft optimieren und sich für die Herausforderungen der Zukunft aufstellen.

Mehr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung in Kürze hier eurotransport.de/tasymposien.