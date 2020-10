Rein mit Maske, am Empfang die Hände desinfizieren und die persönlichen Daten auf einem Tablet hinterlegen – die Coronaauflagen kosten nicht viel Zeit. Besucher der Spedition Schuon sind schnell mit ihnen vertraut. Was für Besucher gilt, gilt erst recht für die Mitarbeiter des Unternehmens aus Haiterbach (Kreis Calw), die sich längst an die neuen Abläufe gewöhnt haben. In rollierenden Teams arbeiten sie abwechselnd vom Büro oder von zu Hause aus.

Kurzarbeit bei der Spedition Schuon beendet

Seit Kurzem arbeiten sie auch wieder bei voller Schlagzahl. „Vorübergehend waren einige in Kurzarbeit, doch am 30. September ist sie ausgelaufen“, sagt Geschäftsführer Alexander Schuon im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell. Er leitet das Transport- und Logistikunternehmen Alfred Schuon mit seinem Vater Theo Schuon in dritter beziehungsweise zweiter Generation. Ebenfalls im Unternehmen tätig sind Alexander Schuons Schwestern Sandra Grimm (Marketing) und Bianca Kuppetz (Sekretariat).

Obgleich Corona auch der Unternehmerfamilie aus Haiterbach das Leben erschwert, lässt sie sich ihre Zuversicht nicht nehmen. „Wir bleiben optimistisch“, erklärt Alexander Schuon. Seine Zuversicht schöpft er auch aus der vollzogenen Neuausrichtung der Spedition. Sie hat die Krise 2008/2009 zum Anlass genommen, einige Dinge zu hinterfragen – Schwerpunkte, Branchenmix und vieles mehr. Manches habe sich geändert, manches sei man neu angegangen, anderes sei weiterentwickelt worden. Entsprechend gestärkt fühlt sich Alexander Schuon nun für diese Krise. Allerdings ist er sich auch darüber im Klaren, dass er in diesem Jahr nicht noch eine Schippe drauflegen kann. Beim Umsatz geht der 41-Jährige für das laufende Jahr von einem Wert knapp unter Vorjahr aus. Zwar sei die Automobilindustrie als eine seiner wichtigsten Branchen noch längst nicht wieder auf Vorkrisenniveau – aber auf dem Weg dahin.

Schuon mit 80.200 Quadratmeter Logistikfläche

Um die Neuausrichtung zu verstehen, hilft ein Vergleich mit der Krise 2008/2009. „Damals waren wir ein reiner Transportdienstleister“, sagt Schuon. Heute sind es nur noch 80 Prozent der Erlöse, die auf die Transport- und Speditionssparte entfallen. Damals betrieb Schuon noch keinerlei Logistikaktivitäten. Die Lagerfläche am Stammsitz belief sich auf überschaubare 1.800 Quadratmeter. Heute bewirtschaftet das Unternehmen bereits 80.200 Quadratmeter. Den Grundstein dafür bildete 2013 die Übernahme eines ehemaligen Schlecker-Lagers in Empfingen (Kreis Freudenstadt) mit 14.000 Quadratmetern. Vier Jahre später kam der Standort Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) mit 34.000 Quadratmetern hinzu. Dort erwarb Schuon das Gelände einer ehemaligen Möbelfabrik. Damit nicht genug: Dieses Frühjahr eröffnete das Unternehmen eine Immobilie mit 9.000 Quadratmetern in Wildberg (Kreis Calw). Sie ist für Alexander Schuon allein schon deshalb etwas Besonderes, weil sie die erste selbst entwickelte und gebaute ist – was durch die moderne Optik in Firmenfarben, aber auch durch das verbesserte Hallendesign deutlich wird. Anders als in Sulz sind die Flächen nicht unterteilt und die Wege nicht durch Säulen behindert. „Dadurch können wir in Wildberg auch eine hohe Dynamik erzeugen“, sagt Schuon – was nicht nur bei der Automobillogistik von Vorteil ist.

Für ihn wichtig bei der Logistik: dass die Flächen für anspruchsvolle Tätigkeiten genutzt werden, die über das reine Ein- und Auslagern von Paletten hinausgehen. Das Unternehmen betreibt zum Beispiel die Logistik hinter mehreren Onlineshops und verschickt in meist kleinteiligen Mengen etwa Lebens- und Reinigungsmittel, Elektrogeräte oder Kaffeesorten. Doch vor allem im Automobilbereich hat Schuon schon spezielles Know-how in Sachen Logistik aufgebaut, das künftig noch stärker gefragt sein dürfte: Das Unternehmen lagert und transportiert Batterien, die in Elektroautos zum Einsatz kommen.

In Logistik mit Batterien eingestiegen

Das Geschäft mit Lithium-­Ionen-Batterien hat Schuon auch in der Coronazeit geholfen. Bei den Herstellern standen die Bänder vorübergehend still, die Zulieferer aber produzierten und suchten nach Möglichkeiten der Zwischenlagerung. Aktuell bereitet sich Schuon darauf vor, gebrauchte Akkus zurückzuholen, sei es zur Recycling-Firma oder zu einer Werkstatt. Für diesen Rückholservice will das Unternehmen spezielle Boxen anbieten, die alle Anforderungen an den Brandschutz erfüllen und in unterschiedlichen Größen auf die jeweiligen Akku-Abmessungen abgestimmt sind.

Zukunftsorientiert und ebenfalls Neuland für das Unternehmen ist ein Kontraktlogistikprojekt für einen Automobilzulieferer im Werk des Kunden. Im wenige Kilometer von Haiterbach entfernten Nagold erledigen die Schuon-Mitarbeiter die gesamte Logistik für eine Baugruppe – vom Wareneingang über die Produktionsversorgung, das Leer- und Vollguthandling bis zur Verladung. „In dieser Dimension ist das für uns neu“, bestätigt Geschäftsführer Schuon. Bis Jahresende werden dort 40 seiner Mitarbeiter tätig sein – die meisten wurden für dieses Projekt neu eingestellt. „Bisher haben wir keine Schwierigkeiten, die Stellen zu besetzen“, bilanziert der Unternehmer.

Schuon beschäftigt zurzeit 23 Auszubildende

Den Schuon-Verantwortlichen kommt hierbei zugute, dass sie sich in den vergangenen Jahren umfangreiche Personal- und Qualifizierungsexpertise angeeignet haben. Sie sind hier zweigleisig unterwegs: Zum einen bildet das Unternehmen seit Jahr und Tag aus. Aktuell sind es 23 ­Lehrlinge über alle drei Lehrjahre, zehn davon kamen im September hinzu. Angeboten wird auch das 2+2-Modell, das jungen Leuten mit 16 Jahren ermöglicht, innerhalb von vier Jahren eine Ausbildung zum Fachlageristen und zum Berufskraftfahrer zu machen. Zum anderen engagiert sich die Spedition bei der Qualifizierung. Dazu unterhält sie eine klassische Zeitarbeitssparte und ein Professional Training Center (PTC), das für eine Spedition in dieser Form ungewöhnlich sein dürfte.

Das Tochterunternehmen PTC bietet jungen Leuten, aber auch anderen Arbeitsuchenden in Abstimmung mit den Jobcentern der Agentur für Arbeit neue berufliche Perspektiven. „Begonnen hat das Ganze in der Flüchtlingskrise mit Sprachkursen“, erzählt Ale­xander Schuon. Dann habe man die Lehrinhalte ausgebaut. Heute können Interessenten an mehreren Standorten unterschiedliche Trainings oder Schulungen bis hin zum IHK-Abschluss absolvieren – vom Gabelstaplerkurs bis zum Führerschein, etwa für angehende KEP-Fahrer.

Logistiklehrwerkstatt bildet Arbeitssuchende aus

Highlight ist für den Firmenchef dabei am Standort Deckenpfronn (Kreis Böblingen) die sogenannte Logistiklehrwerkstatt, in der Jobsuchende erste Erfahrungen mit Staplern und beim Kommissionieren sammeln dürfen. Das Rekrutieren eigener Mitarbeiter steht bei PTC nicht im Vordergrund – ist aber ein erwünschter Nebeneffekt. „Die Logistiklehrwerkstatt passt schon gut zu uns“, sagt Schuon.

Vieles hat sich innerhalb eines Jahrzehnts also bei Schuon geändert. Die Lehren aus der vergangenen Krise haben der Spedition geholfen. Ihre in dem Zuge eingeleitete Kursänderung hat sie übrigens nicht vom Wachstumspfad abgebracht. Im Gegenteil: Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Umsatz auf 71 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Schuon beschäftigt inzwischen mehr als 530 Mitarbeiter. Die Flottengröße hat mit der Umsatzentwicklung nahezu Schritt gehalten. Die Schuon-Mitarbeiter disponieren 330 Lkw, darunter knapp 90 Unternehmerfahrzeuge. Was sich geändert hat, ist der Eigenanteil. Knapp ein Drittel entfällt heute auf feste Partner. Damit fühlt sich Schuon flexibler, wenn Aufträge wegbrechen. Auch das erwies sich in der Coronazeit als sehr hilfreich

Volumentransporte im Blick