Schneider eCascadia-Flotte Eine Million Meilen mit E-Lkw

Der amerikanische Transport- und Logistikkonzern Schneider mit Hauptsitz in Wisconsin feiert einen wahren Meilenstein: Mit seiner 92 Einheiten zählenden Flotte an batterieelektrischen Freightliner eCascadia konnte das Unternehmen laut eigener Angaben bis dato eine Million Meilen – umgerechnet über 1,6 Millionen Kilometer – zurücklegen. Die CO₂-Reduktion im Vergleich zum Betrieb mit konventionellen Diesel-Lkw beziffert Schneider auf fast 1.500 Tonnen.

Ladedepot für E-Lkw errichtet

Die eCascadia-Flotte unter der Flagge Schneiders operiert aus dem Southern California Intermodal Operations Center des Unternehmens. Dort hat Schneider laut eigener Angaben eigens für die Elektro-Lkw ein Ladedepot errichtet, das halb so groß ist wie ein American-Football-Spielfeld. Die Elektro-Freightliner laden hier seit Januar an 16 Ladestationen mit jeweils 350 kW und zwei Ladesteckern. Nach Angaben des Unternehmens können die Akkupakete der Trucks so innerhalb von 90 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen werden. Die Reichweite der eCascadia beziffert Schneider wiederum mit typischerweise bis zu 220 Meilen, was umgerechnet rund 350 Kilometern entspricht.

Das plant Schneider bis 2035

Schneider hat schon in der Entwicklung des eCascadia in den Jahren 2020 und 2021 ein Vorserien-Fahrzeug der Freightliner Customer Experience Fleet für sechs Monate überlassen bekommen. Bis 2035 will das Unternehmen seine CO₂-Emissionen auf die Meile gerechnet um 60 Prozent reduzieren.

