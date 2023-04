Scania Erster vollelektrischer Pkw-Transporter

PKWs mit einem Elektro-Lkw ausliefern, das ist jetzt möglich. Der an den Automobillogistiker ARS Altmann ausgelieferte Scania P25 lassen sich nach Angaben von Thiemo Freyer, Produktmanager Elektromobilität bei Scania, bis zu acht Personenkraftwagen transportieren. Und das mit einem sportlichen Ladezyklus. „Mit einem Gesamtzuggewicht von maximal 42 Tonnen ist der Elektro Scania in weniger als 90 Minuten bei maximal 130 kWh (CCS 2) voll aufgeladen“, versichert Freyer.

Foto: Michael Baumgartner Der Pkw-Transporter von ARS Altmann Automobillogistik schultern nach Angaben von Scania bis zu 20 Tonnen Nutzlast. Der Gespann aus Motorwagen und Anhänger ist dabei für ein Gesamtgewicht von 42 Tonnen ausgelegt.

Scania und Kässbohrer trimmen den P25 auf rund 20 Tonnen Nutzlast

Das bei ARS Altmann eingesetzte Fahrzeug, bestehend aus Scania P 25 BEV Motorwagen und einem Kässbohrer-Aufbau und Anhänger. Der Motorwagenaufbau Modell Metago, Typ M4, ist laut Kässbohrer so leicht, dass allein der Motorwagen eine Nutzlast von acht Tonnen schultern kann. Die Gesamt-Nutzlast beziffert Scania auf mehr als 19.700 Kilogramm. Für den entsprechenden Vortrieb stellt der Scania P 25 BEV nach Angaben des schwedischen Lkw-Herstellers 230 kWh Leistung bereit bei einem Drehmoment von 2.200 Newtonmeter. Damit stehe der vollelektrische Verteiler-Lkw mit einer maximalen Zuladung von rund 10 Tonnen (ohne Anhänger) und bei einer Achslast von 18,5 Tonnen einem vergleichbaren Dieselverbrenner in Sachen Leistung in nichts nach.

Foto: Michael Baumgartner Der Aufbau des Motorwagens und der Anhänger stammen aus dem Hause Kässbohrer. Verantwortlich für das Heben und Senken ist eine Elektrohydraulik, deren Elektronik im Rahmen verbaut ist.

E-Technik konsequent umgesetzt

Der Scania P25 von ARS Altmann zeichnet sich nach Angaben der Schweden durch eine sehr kompakte Batterieanordnung und die Integration des elektrischen Nebenantriebs innerhalb des Chassis-Rahmens aus. Zudem habe Kässbohrer den elektrohydraulischen Anhänger Modell Intago Typ tt so modifiziert, dass der hauseigene elektrische Nebenantrieb E-PTO der ein Minimum an Energie verbraucht. Auch das Gewicht des elektrischen Antriebsstrang des P25 wirke sich nicht auf den Einsatz aus. Durch den Wegfall des Verbrenner-Motors werden das Gewicht vollkommen ausgeglichen. Die ab Werk verbaute, voll integrierte Vorlaufachse verfüge zudem über einen eigenen Bremskreis. Dies wirkt sich nach Angaben von Scania positiv auf den Reifenverschleiß aus. Der Achsdruck der Vorlaufachse werde zudem im Display der Armaturen für den Fahrer ablesbar dargestellt.

Foto: Michael Baumgartner Der Scania P25 von ARS Altmann Automobillogistik wird für Reichweiten von bis zu 150 Kilometern eingesetzt. Nach Angaben des schwedischen Lkw-Herstellers kann der Akku des Fahrzeugs während des Abladevorgangs am Lagerplatz zu 100 Prozent aufgeladen werden. Zeitaufwand dafür beziffert ARS Altmann Automobillogistik mit 90 Minuten.

Scania P25 Autotransporter: Einsatzprofil und Ladezeiten

Nach Angaben von Scania kommt das Fahrzeug vornehmlich beim Transport von der Produktion zum Lagerplatz zum Einsatz. Am Ziel angekommen, könne die Batterie des Gespanns während des Ent- und Beladevorgangs, der rund 90 Minuten in Anspruch nehme, auf 100 Prozent aufgeladen werden. Die nächste Tour starte dann wieder mit voller Batteriekapazität. „Der künftige Einsatzbereich sind Kurz- und Mittelstreckentransporte in einem Radius von etwa 100 und bis zu 150 Kilometer. Innerhalb unseres Portfolios gibt es konkrete Möglichkeiten, wo wir Schichtmodelle anstreben, um dieses wertvolle Gut so produktiv wie möglich zu nutzen“, Alberto Picco, Vertriebsvorstand bei ARS Altmann.