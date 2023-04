Volta Trucks Zero Serienproduktion gestartet

Das ehemalige MAN-Werk in Steyr in Österreich spuckt wieder Lkw aus – ein wahrlich historischer Moment. Statt der Diesel-Lkw der Münchner sind es nun aber batterieelektrische Fahrzeuge des E-Lkw-Bauers Volta Trucks. Verantwortlich für die Produktion des 16-Tonners vom Typ Zero ist dabei Steyr Automotive.

Der Volta-Fertigungspartner hat nach Angaben des Unternehmens eine Kapazität von bis zu sage und schreibe 14.000 Einheiten pro Jahr reserviert. Die neue Lkw-Marke will das Volumen in den kommenden Jahren Stück für Stück erhöhen und so am Ende tatsächlich auf diesen Wert kommen. Dafür sollen dann mehr als 700 Arbeitsplätze direkt vor Ort entstehen, dazu rund 2.000 weitere Arbeitsplätze innerhalb der Lieferkette.

Keine drei Jahre von der Vorstellung zur Serie

"Der erste Volta Zero, der hier in Steyr vom Band läuft, ist der bedeutendste Meilenstein für unser Unternehmen", erklärt Kjell Walöen, Mitbegründer und Chief Manufacturing and Logistics Officer von Volta Trucks. "Von der Vorstellung eines Konzepts über die Konstruktions-, Entwicklungs- und Qualitätsphase bis zum Beginn der Serienproduktion dauerte es lediglich 2,5 Jahre. Das ist halb so lange, wie andere Lkw-Hersteller benötigen."

Die ersten Serienmodelle werden zunächst im Rahmen des Volta Zero Driving Experience Programm eingesetzt, eines Praxistests, bei dem Kunden Lkw über eine längere Zeit überlassen bekommen. Die ersten von Kunden bestellten Fahrzeuge sollen dann im dritten Quartal dieses Jahres vom Band rollen.