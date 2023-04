Rüssel Truck Show 2023 Ein Hoch auf euch!

Auf welchem Fahrer-Festival bitte fließen schon Tränen? Im Normalfall wird ausgelassen gefeiert und gelacht, ja. Aber gestandene Männer, denen vor Rührung Tränen die Wangen runterkullern? Das kann nur die Rüssel Truck Show.

Zehn Jahre ist es jetzt her, dass Robert Mahrle und Mike Lawson aus dem kleinen Fahrertreffen am SVG Autohof am Lohfeldener Rüssel an der A 7 das große Festival machten, wie wir es heute kennen. Ein Jahrzehnt, das für die Initiatoren und ihr Team – hier seien auch Rabea Willius, Kai Müller, Marco und Nele Hoffman sowie Timo Scheufler genannt – in der Rückschau wohl reichlich unwirklich wirken muss. Immerhin schlenderten zum Jubiläum mal eben tausende Besucher durch die Lkw-Reihen. Über 400 Trucks glänzten um die Wette, vom Scania-Oldie mit Haube bis zum aktuell modernsten Frontlenker, dem DAF XG+ mit XXL-Hütte. Auch für den FERNFAHRER – im Schulterschluss mit seinen Sponsoren quasi von den Anfängen an mit am Start – war die Rüssel Truck Show ein ganz besonderes Wochenende: Es ist immerhin nicht weniger als der glorreiche Auftakt zur diesjährigen "Drive Your Dream"-Roadshow mit Bühnenauflieger, Diesel Dieter und dem berühmten Bonbonregen für die Kids.