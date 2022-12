FERNFAHRER-Partnertruck von Justen Der Dritte im Bunde

Bei Justen geht es Schlag auf Schlag: Nur ein Jahr nach Fertigstellung des zweiten FERNFAHRER-Partnertrucks, eines DAF XF 530, folgte schon der Dritte im Bunde – ein MAN TGX 18.510 BL mit Planenauflieger vom Typ Kögel Cargo S24. Zu verdanken ist diese Schlagzahl Hans-Günter Justen und seinem rührigen Fahrer André Hommen, der schon den ersten Partnertruck des Unternehmens fuhr und seit Mitte 2021 den zweiten.

Original auf dem Truck-Grand-Prix, Modell im Shop

Die Idee reifte auf der NUFAM Karlsruhe im vergangenen Herbst. Ziel war, den neuen Sattelzug beim Truck-Grand-Prix 2022 präsentieren zu können – im Original und auch gleich als Herpa-Modell im Maßstab 1 : 87. Entsprechend legten sich die Projektpartner ins Zeug: André Hommen und FERNFAHRER-Grafiker Marcus Zimmer entwarfen das Planendesign, das Kögel ab Werk umsetzte. "Wir haben es ähnlich gehalten wie bei unserem zweiten FERNFAHRER-Truck, da wir öfter die Auflieger tauschen", berichtet Oliver Jilg, 45, der Fahrer des Partnertrucks. "Den Auflieger habe ich dann kurz vor knapp in Burtenbach abgeholt." Die Zulassung des Trailers datiert auf den 7. Juli 2022 – am 15. Juli begann das Spektakel am Nürburgring. Pünktlich am Freitagnachmittag rollte Oliver auf den Parkplatz vor dem Ringgebäude mit dem markanten roten Schriftzug. Auch Herpa hielt Wort: Zum Truck-Grand-Prix-Beginn lag der H0-Partnertruck am Herpa- sowie am FERNFAHRER-Stand aus.