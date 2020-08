Das gab Zeitfracht-Geschäftsführer Dr. Wolfram Simon-Schröter bei einem Besuch von Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee bei der Erfurter Zeitfracht-Tochter KNV Zeitfracht bekannt.

KNV ist die Buch- und Medienlogistik-Tochter der Zeitfracht-Gruppe mit etwa 1.600 Mitarbeitern in Erfurt und Stuttgart. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Systemlogistik und der Logistik für Elektronik-Produkte tätig. Tiefensee begrüßte die Entscheidung: „Die Verlegung der Zeitfracht-Logistik ist ein riesiger Schritt nach vorn für Thüringen als zentraler Logistikstandort in Deutschland und Europa. Als Land sagen wir dem Unternehmen weiterhin Unterstützung für sein künftiges Wachstum zu.“

400 plus 150 neue Stellen für Thüringen

Aus Sicht von Zeitfracht bietet der Standort Erfurt beste Voraussetzungen für den geplanten weiteren Expansionskurs des Unternehmens, so Simon-Schröter. „Unser vorhandener Standort in Erfurt ist hervorragend an das Autobahnnetz angeschlossen und bietet Erweiterungsmöglichkeiten.“ So plant KNV, sein Sortiment über das bisherige Angebot an Büchern und Medien hinaus sukzessive um weitere Produkte erweitern. Schon heute gehört auch Kinderbekleidung zum Spektrum der von KNV ausgelieferten Waren.

Mit der Verlagerung der Zeitfracht-Logistik aus Berlin in die thüringische Landeshauptstadt werden auch 400 Stellen nach Thüringen verlegt. Ziel sei es, den Umzug im Herbst – in jedem Fall noch vor dem Weihnachtsgeschäft – komplett abzuschließen, sagte Simon-Schröter. Zusätzlich dazu sucht KNV weitere bis zu 150 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sein Buch- und Mediengeschäft in Erfurt – überwiegend unbefristet, wie dem Wirtschaftsminister versichert wurde.