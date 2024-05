Reber Logistik übernimmt Spedition Werner Roth Ausbau der Möbellogistik-Kapazitäten

Reber Logistik aus Germersheim in Rheinland-Pfalz hat im Rahmen eines Asset Deals die Spedition Werner Roth aus Saarbrücken übernommen. Was der Kauf beinhaltet. Wie das den Bereich der Möbellogistik beflügeln soll.

Reber Logistik hat die Saarbrücker Spedition Werner Roth mit Wirkung zum 1. Mai 2024 übernommen. Ziel des Asset Deals ist es, die Möbellogistik bei Reber weiter auszubauen.

Spedition Werner Roth hatte Insolvenz angemeldet

Mit dem Kauf gehen mehr als 90 Wechselbrücken, diverses Transportequipment sowie rund 12.000 Quadratmeter Grundstücksfläche mit Lager- und Bürogebäuden am Standort Hildburghausen (Thüringen) in den Besitz des Germersheimer Möbellogistik- und Kontraktlogistikspezialisten über. Außerdem werden alle Kunden sowie die 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spedition, die im Februar Insolvenz angemeldet hatte, von Reber Logistik übernommen.

Kapazitäten in der Möbellogistik deutlich ausbauen

„Mit dem Schritt können wir unsere Kapazitäten in der Möbellogistik deutlich ausbauen“, sagt Mirko Kauffeldt, Geschäftsführer von Reber Logistik. „Wir glauben an den Standort Deutschland und daran, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern eine erfolgreiche Zukunft gestalten werden“, erklärt Kauffeldt. Insbesondere für Kunden aus der Neumöbelindustrie will er so ein positives Marktsignal setzen. Schon in der Vergangenheit habe es über gemeinsame Kundenbeziehungen in der Möbellogistik eine Nähe von Reber Logistik zu Werner Roth gegeben.

So ist Reber Logistik nach der Übernahme aufgestellt

Nach der Übernahme der Spedition Werner Roth bewirtschaftet Reber Logistik über acht Standorte hinweg nun eine Gesamtlagerfläche von rund 100.000 Quadratmeter Hallenfläche. Der Fuhrpark umfasst mehr als 200 ziehende Einheiten sowie 700 Wechselbrücken und 140 Auflieger. Reber Logistik erzielte im Jahr 2023 mit 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro. Geschäftsführer ist Mirko Kauffeldt.

