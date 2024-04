Dachser übernimmt Lebensmittel-Logistiker Brummer European Food Network verstärkt

Netz für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln in Europa: Dachser übernimmt das Familienunternehmen Brummer Logistik in Deutschland und Österreich und verstärkt so das European Food Network.

Dachser übernimmt Brummer Logistik in Deutschland und Brummer Logistic Solutions in Österreich. Der Kauf umfasst das komplette operative Geschäft der Brummer Gruppe. Ziel der Akquisition von Brummer ist es seitens Dachser, das European Food Network für den Transport von temperaturgeführten Lebensmitteln zwischen Deutschland, Österreich und den angrenzenden Ländern zu stärken.

Familie Brummer setzt auf Logistik-Immobilien

Die sich im Familienbesitz befindenden Unternehmen erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 128 Millionen Euro. Die beiden Eigentümer und Geschäftsführer der Brummer Logistik-Gruppe, Hans Brummer und Simone Brummer-Leebmann, haben entschieden, den Schwerpunkt ihrer unternehmerischen Aktivität auf die Verwaltung und Entwicklung von Immobilien, insbesondere im Logistikbereich, zu konzentrieren. Sie werden hier zukünftig durch ihre Tochter Valerie Brummer unterstützt.

So ist die Brummer Logistik aufgestellt

Die Brummer Logistik mit Sitz in Neuburg am Inn gibt es seit 1977. Mittlerweile befindet sich dort eine 40.000 Quadratmeter große Frische- und Tiefkühlanlage. Brummer Logistic Solutions nahm im Jahr 2021 die Arbeit auf und greift am Standort in St. Marienkirchen in Österreich auf 45.000 Quadratmeter Lagerfläche zurück. Das Unternehmen konsolidiert dort Warenströme aus ganz Europa direkt in Grenznähe. Das führe zu einer optimalen Ausnutzung der Transportkapazitäten und zu verbesserten Laufzeiten. Im Kernmarkt Süddeutschland und Österreich beschäftigt Brummer derzeit etwa 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Full-Service-Logistikdienstleister konzentriert sich Brummer auf grenzüberschreitende Transporte, das Warehousing sowie die Kontraktlogistik für Lebensmittel zwischen Deutschland, Österreich und den angrenzenden Ländern. Dabei deckt Brummer alle Temperaturbereiche, inklusive des Tiefkühlbereichs unter -18 Grad Celsius, ab. Darüber hinaus war Brummer 2013 einer der Gründungspartner des European Food Network, das unter der Systemführerschaft von Dachser mittlerweile 34 Länder in Europa abdeckt.

Das tut sich für Dachser-Kunden

Die Kunden von Dachser können in Zukunft auf das Distributionsnetz von Brummer in Süddeutschland, Österreich und Slowenien zurückgreifen. Dieses bedient das Unternehmen überwiegend mit mehr als 350 angestellten Fahrerinnen und Fahrern sowie einem Fuhrpark mit über 300 eigenen Kühlzügen. Des Weiteren bieten sich durch die Übernahme neue Wachstumsmöglichkeiten: „Beide Standorte von Brummer, sowohl in Neuburg am Inn als auch in Sankt Marienkirchen, sind aufgrund der Grenznähe ideal gelegen, um Ladungen optimal zu konsolidieren und Fahrzeiten weiter zu optimieren. Darüber hinaus bieten beide Standorte auch Grundstücke für den Bau zusätzlicher Umschlag- und Warehouseflächen“, erklärt Alexander Tonn, COO Road Logistics und Managing Director Dachser Food Logistics.

So geht’s für Brummer Logistik anschließend weiter

Nach Abschluss des Zukaufs wird Brummer komplett in das Dachser Food Logistics Netz integriert. Geführt wird das operative Geschäft von Brummer weiterhin von Max Reih, derzeit Chief Operating Officer von Brummer und seinem bewährten Managementteam. Reih wird direkt an Alexander Tonn und Stefan Behrendt, Deputy Managing Director Dachser Food Logistics, berichten.

