Raben Group startet in Neutraubling Zero-Emissions-Standort eröffnet

Die Raben Group hat ihre Zero-Emissions-Niederlassung in Neutraubling eingeweiht. Der Standort in der Nähe von Regensburg ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie „Eco2Way“ des Logistikdienstleisters.

Raben-Standort Neutraubling gibt den Weg vor

Mit von der Partie beim sogenannten Raben Beyond Event waren Ewald Raben, dem Inhaber der Raben Group, und Laszlo Szücs, der Niederlassungsleiter von Neutraubling. Die beiden unterstrichen die strategische Bedeutung der Niederlassung in Neutraubling für die Zukunft der nachhaltigen Logistikpraktiken der Raben Group. Der Standort sei ein bedeutender Schritt im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie „Eco2Way“ und markier einen Meilenstein in der Entwicklung des europäischen Netzwerks von Raben.

Die Eckdaten des neuen Raben-Standorts

Einige Eckdaten über die neue Niederlassung gaben die Verantwortlichen preis: In Neutraubling sorgen 35 Beschäftigte und täglich zwischen 40 und 50 Lkw für Bewegung. Der Umschlag findet in einer 4.600 Quadratmeter großen Halle statt. Des Weiteren gibt es eines 600 Quadratmeter großes Bürogebäude. Auf dem Dach befinden sich zwei große Wärmepumpen und 366 Solarpaneele. In den Sommermonaten sollte damit ein Stromüberschuss produziert wedren, der ins Netz eingespeist wird - um über das Jahr hinweg auf Null Emissionen zu kommen.

