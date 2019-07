Ratschensets sind bestens geeignet, um gängige Schrauben schnell und sicher anzuziehen oder zu lösen. Dank ihres reichhaltigen Inhalts werden sie in jeder Werkstatt eingesetzt. Berner, Engelbert Strauss, Hazet und Winkler haben für den Test Sets in den Ratschengrößen 1/2 Zoll, 1/4 Zoll und/oder 3/8 Zoll zur Verfügung gestellt. Der Teilehändler Winkler hat ein Set von KS Tools geliefert. Der Praxistest fand wieder in der Werkstatt des Nutzfahrzeugspezialisten und Fahrzeugbauers GSS Nutzfahrzeuge in Langenbernsdorf statt. Üblicherweise bilden wir bei unseren Tests kein Ranking, die Testprodukte werden von den Monteuren vielmehr bei der täglichen Arbeit eingesetzt. Anschließend geben sie ein Urteil dazu ab, wie sich das Produkt in der Werkstattpraxis verhält. Auf folgende Kriterien haben wir im Besondern Wert gelegt: Ausstattung einschließlich Verpackung, Verarbeitung und Ergonomie. Fahrzeugtechniker Maik Hanselmann kann für alle getesteten Produkte ein positives Fazit ziehen. Die Ausstattung ist jeweils umfangreich, die Verarbeitung sehr gut, und die Werkzeuge liegen ergonomisch in der Hand. Er betont aber, dass sich eine Werkstatt vor dem Kauf darüber im Klaren sein sollte, wofür das Set verwendet werden soll. Wenn die Ausstattung weniger umfangreich ist, kann das Set trotzdem für die gewünschten Einsatzzwecke völlig ausreichend sein. Es kommt darauf an, was man damit vorhat. Das gilt auch, wenn man sich für ein Set mit Koffer oder für ein Set nur mit Schaumstoffeinlage entscheidet.

Foto: Carsten Lange Steckschlüsselsatz BFS 1/4 Zoll + 3/8 Zoll von Berner.

Das Set von Berner bietet 54 Teile, die in einer Hartschaumeinlage geliefert werden. Die Einlage ist laut Hersteller weitgehend ­chemikalienbeständig gegenüber einer Vielzahl von Ölen, Laugen und Säuren sowie feuchtigkeitsresistent, formstabil und langlebig und lässt sich leicht in jedem beliebigen Werkzeugwagen verstauen. Zum Lieferumfang gehören unter anderem in Größe 1/4 Zoll eine Umschaltknarre, ein Kardangelenk, zwölf Steckschlüsseleinsätze Sechskant, 15 Schraubendrehereinsätze, darunter vier Torx, zwei Verlängerungen und ein Bit-Adapter. Das Set enthält für die Größe 3/8 Zoll 17 Steckschlüsseleinsätze Sechskant, eine Umschaltknarre, einen T-Gleitgriff, ein Kardangelenk sowie zwei Verlängerungen. „Die Grundausstattung ist weniger umfangreich, kann aber völlig ausreichen“, sagt Maik Hanselmann. Die Verarbeitung der Werkzeuge bezeichnet er als „­ordentlich“, zudem lasse sich ergonomisch damit arbeiten. Das Urteil: „Ein solides Werkzeug, das für viele Arbeiten nützlich ist und auch sehr gut in der Hand liegt.“ Preis (unverbindliche Preisempfehlung): 197,50 Euro (netto).

Foto: Carsten Lange Steckschlüsselsatz pro 1/4 Zoll, 3/8 Zoll + 1/2 Zoll in Boxx 102 von Engelbert Strauss.

Das Set von Engelbert Strauss (ES) kommt in einer Transportbox mit Schaumstoffeinlage. Es bietet Werkzeuge made in Germany in den Größen 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll. „Die Ausstattung ist sehr umfangreich“, sagt Tester Maik Hanselmann. Für die Größe 1/4 Zoll gehören dazu eine Umschaltknarre, ein Gleitgriff, zwei Verlängerungen, ein Kardangelenk, Steckschlüsseleinsätze von 4 bis 13 Millimetern, Bit- und Bohrmaschinenadapter und ein Steckgriff. Ähnliches gilt auch für die anderen Größen. Unserem Tester gefallen die vielen Adapter für Akkuschrauber, die vielen Bits, und er hebt die fein verzahnten Ratschen hervor, die laut ES über 90 Zähne verfügen. Das Drehmoment liegt laut Hersteller bei 750 Nm, also 50 Prozent über der DIN. Der flache Hebel für den Links- und Rechtslauf schließt bündig mit dem Gehäuse ab, was vor versehentlichem Umschalten schützt. Gesicherte Steckschlüsseleinsätze können mit nur einem Knopfdruck abgenommen werden, was ein schnelles Austauschen ermöglicht. Das Urteil: „Alles ist sehr gut verarbeitet, alles liegt sehr gut in der Hand.“ Preis (unverbindliche Preisempfehlung): 289,90 Euro (netto).

Foto: Carsten Lange Steckschlüsselsatz 885 N von Hazet.

Das Set von Hazet bietet 32 Werkzeuge passend für die Zwischengröße 3/8 Zoll. Zum Lieferumfang gehören neben den Werkzeugen ein Transportkoffer und eine Zweikomponenten-Weichschaumeinlage. Unter den Nüssen und Bits sind solche mit Außen-Sechskant-Traktionsprofil, Innen-Sechskant-Profil, Kreuzschlitzprofil sowie Schlitzprofil. Die Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze sind CVD-TIN-beschichtet, was für eine sehr gute Haftung und einen geringen Verschleiß sorgt. „Die Ausstattung ist nicht so umfangreich, kann aber völlig ausreichen“, sagt Hanselmann. Es handele sich um eine Grundausstattung. Die Verarbeitung sei sehr gut, dass der Hersteller sich als Premiumanbieter verstehe, sei sofort ersichtlich. Hazet weist darauf hin, dass die Werkzeuge in Deutschland produziert wurden und eine entsprechende Qualität bieten. Der Kasten macht laut Hanselmann einen aufgeräumten Eindruck, auf einen Blick lasse sich erkennen, ob Teile fehlen. Das Urteil: „Es handelt sich um sehr hochwertiges Werkzeug, das gut in der Hand liegt und mit dem man ergonomisch arbeiten kann. Der Umfang kann durchaus ausreichen.“ Preis (unverbindliche Preisempfehlung): 397,80 Euro (netto).

Foto: Carsten Lange Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll + 1/2 Zoll von Winkler / KS Tools.

Das vom Teilehändler Winkler bereitgestellte Steckschlüsselset stammt von KS Tools. Es umfasst 110 Teile für die Größen 1/4 und 1/2 Zoll. Der Satz besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl und wird in einem stabilen Zweikomponenten-Kunststoffkoffer geliefert. Zum Lieferumfang gehören unter anderem zwei Umschaltknarren in den Größen 1/4 und 1/2 Zoll, vier Verlängerungen für beide Größen, ein 1/4-Zoll-T-Griff mit Gleitstück, außerdem ein 1/4-Zoll-Vierkant-Schraubendreher, drei Steckschlüssel für Zündkerzen SW 16, 18 und 21 Millimeter, ein Gelenkstück 3/8 und 1/2 Zoll, zwei Kardangelenke, viele Steckschlüssel, darunter Torx, und Bits. „Das Sortiment ist sehr umfangreich“, sagt Hanselmann. Alle Teile machen auf ihn einen sehr gut verarbeiteten Eindruck. Die Werkzeuge liegen nach seiner Einschätzung sehr gut in der Hand, der Koffer mache einen aufgeräumten Eindruck. Das Urteil: „Das ist Profiwerkzeug, mit dem man gut arbeiten kann.“ Preis (unverbindliche Preisempfehlung): 307,34 Euro (netto).