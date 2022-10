PostPlus kommt nach Deutschland Präsenz in Zentraleuropa verstärken

Die PostPlus Gruppe expandiert nach Deutschland und eröffnet einen Standort im nordrhein-westfälischen Emmerich am Rhein. Damit will der Logistiker seine Präsenz in Zentraleuropa stärken. Die Hintergründe.

Die PostPlus Gruppe expandiert nach Deutschland. Sie stärkt damit ihre Präsenz in Zentraleuropa. Im nordrhein-westfälischen Emmerich am Rhein hat das erst 2019 in Estland gegründete Unternehmen jetzt einen Standort eröffnet – und bereits eine klare Strategie für den Bereich E-Commerce in der Schublade.

PostPlus bietet Lösungen für E-Commerce

Der Logistikdienstleister reagiert damit auf die nach eigenen Angaben steigenden Bedarf an E-Commerce-Lösungen. PostPlus entwickele dabei individuelle Zustelllösungen und verfüge über eigene Logistiklinien etwa von China und den Vereinigten Staaten nach Europa. Neben dem grenzüberschreitenden E-Commerce bietet der Logistiker auch Mehrwertdienste und den Versand von Kleinpaketen bis zwei Kilogramm. Dabei kooperiert PostPlus sowohl mit nationalen Postgesellschaften als auch mit alternativen Carriern.

Den Markt von Asien aus aufgerollt

„Die Eröffnung der Räumlichkeit in Deutschland ist für uns ein strategischer Schritt, um europäische Einzelhändler – speziell im E-Commerce – dabei zu unterstützen, ihre Pakete effektiver, zuverlässiger und oft auch schneller zu verschicken“, sagt Gunnar Aru, CEO der PostPlus Gruppe. Bislang habe man sich eher auf den asiatischen Raum konzentriert, von wo aus die meisten Pakete allerdings nach Europa gehen. „Unsere Mission ist es, Verkäufer und Käufer im E-Commerce zu verbinden und ihnen den Handel zu erleichtern. Hierfür kombinieren wir verschiedene Kanäle miteinander, um zuverlässige und effiziente Logistikdienste zu gewährleisten“, ergänzt Sven Schwope, der die Geschäftsleitung von PostPlus in Deutschland übernimmt.

Das Netzwerk von PostPlus

Bei der Zustellung der Pakete greife man auf ein großes Netzwerk zurück, heißt es seitens PostPlus. Dieses bestehene aus Luftfracht-, KEP-Dienstleistern sowie Postzustellen im Zielland sowie weiteren lokalen Dienstleistern.Hinzu komme das eigene Terminal in der Nähe des Flughafens Amsterdam, das als zentrale Abgabestelle für alle internationalen Post und Paket fungiert.

So schnell kann's gehen

Dieses Netzwerk ermöglicht PostPlus die Zustellungen in Europa innerhalb von zwei bis fünf Tagen. In den Rest der Welt dauert es fünf bis zwölf Tagen. Über das sogenannte Office of Exchange sei zudem das Einliefern von Auslandssendungen direkt in das europäische Zielland möglich. Dadurch würden sich die Laufzeiten der Sendungen zusätzlich reduzieren lassen – und das bei stabilen Preisen, wie es seitens PostPlus heißt.

Das leistet PostPlus aktuell

Der Logistikdienstleister PostPlus befördert aktuell mehr als 200 Tonnen an Paketen, Päckchen und Druckerzeugnissen pro Monat. Das Pportfolio umfasst dabei den Transport zu Drehkreuzen, die letzte Meile, die Sendungsverfolgung, Kurierdienstleistungen, Zollabwicklungen sowie sämtliche Mehrwertdienste.