Neuer Service von Palletways Hubdrop für kürzere Lieferzeiten

Der neue Hubdrop-Service richtet sich nach Unternehmensangaben an Palettenversender mit regelmäßigen größeren Mengen für feste Zielregionen oder ein bestimmtes Land. Diese Sendungen können demnach direkt in das nächstgelegene Palletways-Hub eingespeist werden. Palletways-Partner übernehmen dann die Sendungen und liefern sie direkt in die Zielregion, inklusive der letzten Meile.

Weniger Transportstrecke durch Direktfahrten

„Mit Hubdrop können wir die zunehmenden Palettenmengen in unserem Netz viel effizienter transportieren. Palettenversender profitieren durch niedrigere Kosten und kürzere Lieferzeiten, da die Sendungen bereits einen Tag nach Übergabe an den Hub am Zielort in einem der PalletwaysKernländer eintreffen“, sagt Luis Zubialde, CEO der Palletways-Gruppe.

Dem Netzwerk zufolge entfällt bei Hubdrop der Umweg über das Zentralhub, bei internationalen Sendungen ist dies das Palletways-Hub im hessischen Knüllwald; weniger Transportkilometer bedeuten geringere Kosten und CO2-Emissionen. Weil auch der Umschlag im internationalen Zielhub und im Partnerdepot entfällt – ein Prozess, der laut Palletways je nach Relation zwischen zwei und sechs Tage dauern kann – ist die Sendung schneller am Ziel.

Angeboten wird der neue Service innerhalb der von Palletways abgedeckten Kernländer, neben Deutschland sind das Großbritannien, Frankreich, die Iberische Halbinsel, Italien, Ungarn und die Niederlande. Hubdrop-Nutzer in Deutschland haben demnach die Wahl aus 15 Hubs und Partner-Depots von Palletways.