Podcast "In der Spur" Folge 9: "Wir wollen keinen Trend verpassen"

In der neunten Folge des Podcasts "In der Spur" spricht Oliver Trost mit Jan Plieninger, Geschäftsführer von Business Fleet Services (BFS), und Marc Stegmaier, Geschäftsführer Stegmaier Nutzfahrzeuge, über die Megatrends der Branche. Thema ist auch das erfolgreiche Familienunternehmen Stegmaier Group.

Falls der Player hier nicht sichtbar ist, können Sie diese Folge überall hören, wo es Podcasts gibt, z.B. auf Spotify

Neben der familiären Beziehung haben die beiden Gäste Jan Plieninger und Marc Stegmaier eine gemeinsame Leidenschaft: Truck Trial. Hier geht es um Geschicklichkeitsfahren durch unwegsames Gelände. Welche Aufgaben Fahrer und Co-Pilot haben, erfahren Sie im Podcast.

Marc Stegmaier ist seit 2018 Geschäftsführer bei Stegmaier Nutzfahrzeuge: "Wir sind die vierte Generation im Unternehmen", sagt er. "Wir wollen keinen Trend verpassen und mitreden", ist er überzeugt.

Jan Plieninger ist seit 2014 Geschäftsführer bei BFS: "Bei uns kann man alles mieten, was mit Mobilität zu tun hat. Wir haben uns in den letzten Jahren spezialisiert. ... Am liebsten vermieten wir Fahrzeuge, bei dem der Aufbau teurer ist als das Fahrgestell selbst. Wir sind in vielen Branchen unterwegs." Die spannende Entwicklung des Vermiet-Unternehmens hören Sie im Podcast.

Ein brandaktuelles Thema ist der Einsatz des 3D-Drucks in der Werkstatt. "Teile, die der Hersteller nicht mehr liefern kann, drucken wir direkt auf der Werkbank", erklärt Marc Stegmaier. "Wir entwickeln gerade einen Teile-Katalog", fügt er an. Mit diesem Service können Standzeiten drastisch reduziert werden. Mehr Vorteile des 3D-Druckers und wie das System im Unternehmen funktioniert, erklärt Marc Stegmaier im Gespräch.

Zu den Megatrends:

Digitalisierung:

Neben dem spannenden Thema 3D-Druck hat das Thema Digitalisierung grundsätzlich einen hohen Stellenwert in beiden Unternehmen. "Neben Excel-Listen braucht man ein funktionierendes System. Unser entwickeltes System ist unser Herzstück.", erklärt Jan Plieninger. Was genau dahinter steckt? Hören Sie rein.

Elektrifizierung:

"Wir haben Leute darauf trainiert mit dem elektrifizierten Antriebsstrang und dem Thema Elektrifizierung umzugehen. Mittlerweile haben wir ein Kompetenzteam aufgebaut. Wir sind auf Augenhöhe bei diesem Thema mit MAN", sagt MS. "Darauf sind wir sehr stolz", fügt er an. Spannend, was hier am Fahrzeug zu machen ist ... Welche E-Fahrzeuge im Fuhrpark bei BFS stehen und was es mit dem Aufbau einer Ladesäule auf sich hat, erfahren Sie im Podcast.

Automatisiertes Fahren:

Ein umgebauter eTGE soll künftig in der Seniorenresidenz Schloss Stetten automatisiert unterwegs sein. Das Projekt wird mit der TH Heilbronn umgesetzt. Mittlerweile ist die Probephase gestartet. Man darf gespannt sein.

Nachhaltigkeit:

Das Familienunternehmen Stegmaier Group hat beim Thema Nachhaltigkeit sehr viel zu bieten. "Per se nachhaltig ist die Vermietung.“ Es gibt aber noch viele spannende andere Projekte, ... eine Photovoltaik-Anlage, ein Bienenvolk sowie eine angeschlossene Bio-Gasanlage. Was ein Schmetterling damit zu tun hat, verrät Jan Plieninger im Gespräch.

Mitarbeiter:

Es ist nicht einfach, gute Leute zu finden. "Mit 21 Unternehmen und rund 400 Mitarbeitern suchen wir ständig nach Mitarbeitern", so Jan Plieninger. "Wir bilden eigene Leute aus. Sie müssen die Luft schnuppern bei uns", fügt er an.

Mittlerweile muss man auch andere Wege gehen, um Personal zu finden. Wir das Unternehmen vorgeht, erklären die beiden Geschäftsführer. So viel sei verraten: Mehr Wert auf den Fahrer legen, das ist ein wichtiges Anliegen von den beiden Gästen. Welche Projekte und Maßnahmen hier geschaffen werden, erklären die beiden im Podcast.

Zitat des Podcasts: "Nicht mehr besitzen, sondern teilen ist das Motto."

Interesse? Hören Sie einfach rein.

