Podcast "In der Spur" Folge 18: "Elektrifizierung ist ein Glücksfall"

Den Lkw sicher abzustellen, ist für Berufskraftfahrer das A und O. Im Gespräch mit Dr. Jan-Philipp Weers, Head of Bosch Secure Truck Parking, und Oliver Trost geht es um die von Bosch entwickelte Parkplatz-Buchungs-App. Auch die Mega-Trends Elektrifizierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung spielen wieder eine wichtige Rolle.

Jan-Philipp Weers ist seit 14 Jahren bei Bosch und verantwortlich für den Bereich Bosch Secure Truck Parking – eine Buchungsplattform für Lkw-Stellplätze.

Sicherheit verstehen wir umfassend

Im Fokus stehen dabei Transportsicherheit, Planungssicherheit und die Verkehrssicherheit.

„Wir nehmen das Risiko weg, dass der Fahrer keinen Stellplatz findet“, so Weers.

Der Parkplatzmangel ist groß. Ein sicherer Parkplatz bietet Frachtsicherheit und schützt vor Kriminalität und trägt zudem zur Verkehrssicherheit bei. „Wir kennen die Situation, wenn Lkw etwa auf der Entschleunigungsspur hin zu den Rasthöfen stehen“, erklärt Weers.

Wir sind auf einem guten Weg, was das Parken angeht

„Es war ein steiniger Weg“, fügt Weers an. „Wir haben mit einer Handvoll Parkplätze angefangen.“ Mittlerweile hat Bosch ein Netz entwickelt. Die Buchungszahlen sind gestiegen. Und: „Autohöfe melden sich jetzt aktiv, das war am Anfang nicht der Fall … Wir sind in einer spannenden Phase, weil wir den Peak, den kritischen Punkt, erreicht haben“, sagt Weers.

Das Thema Elektrifizierung gibt dem Ganzen Aufwind

„Beim Thema Elektrifizierung geht es um eine Entwicklung, die uns stark betrifft. Wenn es in Zukunft mehr Ladepunkte am Rasthof gibt, geht es verschärft darum, einen Parkplatz zu finden. In Bezug auf das Thema Lkw-Stellplatzmangel ist das eine Herausforderung. Aus drei Diesel-Stellplätzen werden zwei Stellplätze für Elektro-Lkw – ganz einfach, weil die Fläche für die Ladeinfrastruktur hinzukommt."

Weers geht davon aus, dass Ladepunkte reserviert werden müssen. Auf gut Glück könne es sich kein Logistiker leisten, irgendeinen Punkt anzusteuern. „Der erste reservierbare Ladepunkt ist in den Niederlanden in Betrieb gegangen … Die Zeiten sind hochspannend. Es gibt viele Risiken und viele Chancen.“

Die Herausforderungen sind enorm

Übrigens: „Wir sind dabei, ein Patent für Over-the-top-Charging auf den Markt zu bringen“, so Weers. Der Bedarf steige.

Auch die Themen Nachhaltigkeit und Automatisierung erörtern die Gesprächspartner Trost und Weers im Podcast. Seien Sie gespannt.

Mit freundlicher Unterstützung von SAF-HOLLAND.