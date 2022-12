Podcast "In der Spur" Folge 7: Uns stehen spannende Zeiten bevor

In der siebten Folge des Podcasts "In der Spur" spricht Oliver Trost mit Christoph Günter, Präsident der Region EMEA und Chief Technology Officer (CTO) sowie Mitglied des Exekutivkomitees bei SAF-HOLLAND. Im Fokus: der Zusammenschluss mit Haldex.

Die letzte Wochen und Monaten waren daher auch geprägt von der Haldex-Übernahme. "Mir fällt kein Grund ein, der nicht positiv ist rund um diese Übernahme für SAF-HOLLAND und für Haldex", sagt Christoph Günter. Beide Unternehmen seien sehr stark auf den Trailer fokussiert und passten daher einfach zusammen.

Durch diesen Zusammenschluss könne SAF-HOLLAND einen deutlichen Mehrwert für Kunden bieten, so Günter. Bei den technologischen Entwicklungen - Smart Trailer als Stichwort - bieten sich unglaubliche Möglichkeiten, das Unternehmen perspektivisch breiter aufzustellen.

"Für SAF-HOLLAND ist der Zusammenschluss letztlich eine perfekte technische Weiterwicklung. Last but not least: SAF-HOLLAND war mit dem Umsatzanteil mit einem Schwerpunkt in Europa unterwegs. Haldex viel stärker in Amerika. Auch hier gleichen wir uns regional stärker aus. WIr haben das Unternehmen übernommen, um uns gemeinsam weiterzuentwickeln."

Megatrends: Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit, Elektrifizierung

Automatisiertes Fahren:

Der Zusammenschluss überstützt SAF-HOLLAND in einigen technologischen Bereichen. Beim automatisierten Fahren geht es um die Kommunikationsschnittstelle von Truck und Trailer. "Wir haben uns Know-how an Bord geholt, insbesonderer mit dem Trailer EBS."

Digitalisierung:

"Wir haben besseren Zugriff auf Daten, die im Trailer EBS vorhanden sind, aber über die standardisierte Telematik-Schnittstelle nicht im gleichen Ausmaß auslesbar sind. Unsere Entwickler sitzen in England. Hier gibt es regen Austausch und Ideen. Mittelfristig wird es Produkte geben, die aus dem Zusammenschluss entwickelt werden", erläutert der CTO.

Elektrifizierung:

"Wir haben die TRAKr und TRAKe auf der IAA gezeigt. Auch hier brauchen wir Infos aus dem Trailer EBS. Wenn wir intelligent rekuperieren wollen, werden wir den richtigen Zeitpunkt in Abstimmung mit dem Zugfahrzeug finden, um die Antriebsachse betätigen zu können. Haldex hilft enorm bei all diesen Themen. Ein deutlicher Mehrwert.

Zudem geht es im Gespräch um Kundenbindung, Produktentwicklung, Automatisiertes Kuppeln, es gibt einen Ausblick auf das Jahr 2023. Weitere Themen sind die Volatilität der Märkte, Entwicklung der Preise, Energie-Kosten und das Thema Fußball.

Zitat des Podcasts: "Wir haben noch kein normales Jahr in Europa erlebt, seit ich dabei bin." Das Besondere an dieser Sendung: Christoph Günter ist Mitinitiator des Podcast "In der Spur".

Hören Sie rein, freuen Sie sich auf ein interessantes Gespräch.

