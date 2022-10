Podcast "In der Spur" Folge 3: Schwere Last braucht Augenmaß

In der dritten Folge des Podcasts "In der Spur" diskutiert Oliver Trost mit Holger Dechant, Geschäftsführer bei Universal Transport, die Mega-Trends der Branche. "Don't worry be heavy!"

Holger Dechant ist Experte in Sachen Schwerlast. Der Geschäftsführer von Universal Transport in Paderborn erzählt spannende Geschichten über spektakuläre Transporte und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Oliver Trost diskutiert zudem auch in dieser dritten Folge die Mega-Trends der Branche.

Ein zentraler Punkt in diesem Gespräch ist die Fusion von Universal Transport mit Gruber Logistics. "Wir passen gut zusammen", sagt Dechant. Was genau steckt hinter diesem Zusammenschluss?

Thema Elektrifizierung: Dechant ist sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ein Schwerlasttransport mit einer elektrifizierten Zugmaschine durchgeführt wird.

Auch beim automatisierten Fahren ist sich der Fachmann sicher: "Hier braucht man Mut, um in Deutschland weitere Schritte zu gehen."

Thema Fachkräftemangel: "Ich habe keine Ersatzbank wie der FC Bayern München". Fahrer, die ausfallen, sind schwer zu ersetzen. Wie könnte es also weitergehen, darüber diskutieren die beiden Gesprächspartner.

Sehr spannend ist das Thema Digitalisierung. "Bei uns steht noch ein FAX-Gerät", erzählt Dechant. Ohne dieses Gerät sei es in Deutschland nicht möglich, mit den Behörden zu kommunizieren, erklärt der Schwerlast-Experte. Wie steht es also um die Digitalisierung tatsächlich in Sachen Schwerlast.

In dieser Podcast-Folge geht es auch um das zentrale Thema Nachhaltigkeit und wie man seinen Humor behält: "Don't worry be heavy!"

Mit freundlicher Unterstützung von SAF-Holland