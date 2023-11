OSL nimmt VS Logistics in Netz auf Die Region Unterfranken verstärkt

Die Stückgutkooperation Online Systemlogistik (OSL) nimmt VS Logistics Würzburg als Verstärkung in der Region Unterfranken ins Netz auf. Auf wen das Unternehmen folgt und wie der neue Partner aufgestellt ist.

VS Logistics Würzburg verstärkt ab sofort die Stückgutkooperation Online Systemlogistik (OSL). Der Standort in Rottendorf östlich von Würzburg ist einer von 5 Niederlassungen des Unternehmens. Der Dienstleister möchte dort seine Zustellquote weiter optimieren.

Ersatz für die Rüdinger Spedition

Zuvor hatte sich die Rüdinger Spedition als OSL-Partner aus der Region verabschiedet. Laut Geschäftsführer Roland Rüdinger lassen sich dort kaum Sendungsausgänge akquirieren. Eigentlich wollte er die Kooperation sogar komplett verlassen, zog die Kündigung aber wieder zurück.

VS Logistics übernimmt Verteilung

Als Dienstleister übernimmt nun VS Logistics zunächst die Verteilung und Beschaffung, speist aber selbst noch nicht ein, heißt es seitens OSL. „Mit klar definierten Umschlagsmengen pro Relation und Hub können alle verlässlich planen und Zustelltermine sicher einhalten“, erläutert OSL-Prokuristin Verena Käuper.

VS Logistics setzt auf Gefahrgut

Das Unternehmen VS Logistics geht zurück auf die 1932 gegründete Würzburger Speditionsgesellschaft „Vereinigte Spediteure“ und die in den 1950er-Jahren gegründete Spedition Viktor Seifert. Im Jahr 2000 fusionierten die beiden Unternehmen zu VS Logistics. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 120 Personen und hat Lager-Standorte in Würzburg, Kürnach, Dettelbach und Dormagen. Besondere Schwerpunkte von VS Logistics sind Gefahrstofflagerung und Gefahrguttransporte.

