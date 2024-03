Online Systemlogistik erweitert Stückgut-Netz Arthur Welter Logistics kommt als Partner dazu

Arthur Welter Transports aus Luxemburg ist ab dem 1. April 2024 Partner von Online Systemlogistik (OSL). Der erste Umschlag am OSL-Zentral-Hub findet in der Nacht vom 2. auf den 3. April statt. Was sonst noch geplant ist.

Online Systemlogistik stellt sich international auf

„Wir freuen uns sehr, mit Arthur Welter Transports die internationale Ausrichtung unseres Stückgutnetzes zu unterstreichen“, sagt Verena Käuper, Prokuristin bei Online Systemlogistik. Das Gebiet von Arthur Welter Transports umfasst komplett Luxemburg. „Mit dem Standort in Luxemburg und der entsprechenden Expertise haben wir hier unsere Idealbesetzung“, erklärt Käuper. „Gleichzeitig können wir so wieder ein Gebiet optimieren, denn die Laufzeiten bei Verteilung und Beschaffung werden sich weiter verkürzen.“ Bisher wurde die Region über den Standort Kell am See in Deutschland vom OSL-Partner KS Logistics abgedeckt. KS Logistics bleibt mit Kell am See sowie weiteren Standorten als Systempartner im OSL-Netz.

So ist Arthur Welter Transports aufgestellt

Außer dem Hauptsitz in Luxemburg unterhält Arthur Welter Transports Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und der Slowakei. Schwerpunkte sind Deutschland, Frankreich und Benelux. Das 1962 gegründete, inhabergeführte Familienunternehmen beschäftigt insgesamt 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 400 Fahrzeuge sind für die Kunden im Einsatz. Zum Leistungsspektrum gehören neben dem Stückgutgeschäft internationale Verkehre, Komplett- und Teilladungen sowie Verzollung. Für Logistikdienstleistungen stehen 10.000 Umschlags-, 20.000 Lager- und 53.300 Quadratmeter Logistikfläche zur Verfügung. Durch die Partnerschaft mit Online Systemlogistik will das Luxemburger Unternehmen vor allem seine Präsenz in Deutschland ausbauen und die Flächendeckung optimieren.

