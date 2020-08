Der Truckvermieter BFS Business Fleet Services bietet seinen Kunden traditionell einen Mietpool an unterschiedlichsten MAN-Nutzfahrzeugen. Dazu gehören beispielsweise Standard-Lkw, aber auch Spezialfahrzeuge wie Milchsammler und Kühltransporter.

Kürzlich hat BFS einige Milchsammler und MAN-TGE-Kühlfahrzeuge mit Ladebordwand angeschafft. „Die Ladebordwand erleichtert das Be- und Entladen erheblich, vor allem, wenn Rollsysteme für den Transport der Waren eingesetzt werden“, erläutert Anita Mayer, Leiterin der BFS-Kühlflottenvermietung.

Der TGE eignet sich demnach als Lieferfahrzeug im Tiefkühl- wie auch im Frischediensteinsatz. Er lässt sich mit dem normalen Pkw-Führerschein fahren. Der Großteil der Kühlfahrzeuge von BFS ist für Temperaturen von plus bis minus 25 Grad Celsius ­geeignet.

Bis zu 90 Prozent weniger Umsatz

Die Coronapandemie hat dem Markt für Kühlfahrzeuge allerdings deutlich zugesetzt. Exemplarisch wird dies bei einigen Kunden der BFS deutlich, die Systemgastronomie beliefern. Nach Angaben von BFS gab es dort wegen Corona einen Umsatzeinbruch von bis zu 90 Prozent. Immerhin: „Aktuell geht es langsam wieder aufwärts“, berichtet ­Mayer. „Wir unterstützen unsere Kunden mit flexiblen Mietverträgen und Finanzierungsangeboten.“

Mit Blick auf die neuen Milchsammelfahrzeuge stellt Jan Plieninger, Geschäftsführer von BFS, fest: „Die Milchsammelfahrzeuge sind ein weiteres Beispiel unserer Sonderstellung als qualifizierter Spezialfahrzeugvermieter.“ Basis der neuen Milchsammler ist der MAN TGS. Der Milchtank und die drei Kammern des Tanks bestehen aus Edelstahl. Jede Kammer fasst 5.500 Liter. Somit können Milchfahrer mit einer Fahrt 16.500 Liter Milch einsammeln. Der Tank ist isoliert. So bleibt die Milch während des Sammelvorgangs permanent kühl. Der Saugschlauch hat eine Länge von 5,50 Metern. So ist jede Milchkammer immer gut erreichbar. In das Fahrzeug ist eine Sampler-Einrichtung integriert. Damit können Milchproben der Bauern automatisch entnommen und zugeordnet werden.

Das Fahrzeug bietet ­darüber hinaus einige Extras wie ein ­Video-Abbiegesystem, eine Rück­fahrkamera, eine digitale Achslastanzeige und ein Navigationssystem. „Die Milchsammelanlage funktioniert rein elektrisch, was für den Bediener eine große Entlastung ist. Es gibt weder Lärm noch Abgase“, erläutert ­Plieninger.

Bei BFS setzt man derweil trotz Corona auf neue Projekte. So wurde im Juli 2020 am Firmensitz in Kirchberg an der Jagst die neue Lkw-Waschanlage Truckwash Kirchberg in Betrieb genommen. Das Unternehmen betrachtet sie als eine der „nachhaltigsten und modernsten“ Waschanlagen in Deutschland.

Das Unternehmen

Geschäftsführer von BFS Business Fleet Services (BFS) sind Hermann Stegmaier und Jan Plieninger

Es handelt sich um eine 100-prozentige Tochter von ­Stegmaier Nutzfahrzeuge

Firmensitz ist Kirchberg an der Jagst

Der Standort ist auf einem 45.000 Quadratmeter großen Areal direkt an der A 6

Zu den Angeboten zählen Vermietung sowie An- und ­Verkauf von Nutzfahrzeugen, Wartung und Reparatur, Finanzierungen sowie Aus- und Weiterbildungen

Fahr- und Spartrainings finden an der BFS-eigenen ­Akademie statt

Telematiklösung: BFS Telematics

Die Waschanlage