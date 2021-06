Ende Juni nimmt Raben Trans European Germany den Standort Rendsburg in Betrieb. Dieser löst die bisherige Niederlassung Neumünster ab. Damit soll das Stückgutnetzwerk effizienter und darüber hinaus CO2 eingespart werden.

Standort mit Vorteilen

Der Neubau sei für Raben ein entscheidender Standortvorteil, da der Logistikdienstleister von dort zentral in Schleswig-Holstein die Distributionslogistik abwickeln könne. „Die Niederlassung liegt optimal und erlaubt kurze Laufzeiten in den Norden bis an die dänische Grenze und in den Süden bis an die Stadt Hamburg heran. International ist der Standort ebenfalls von Bedeutung, da Rendsburg unter anderem als weiteres leistungsstarkes Skandinavien-Gateway fungiert“, erklärt Regionalleiter Ties-Christian Petersen. Das Grundstück biete zudem das Entwicklungspotenzial, auf bis zu 15.000 Quadratmeter Lagerlogistikflächen bauen zu können.

Umzug war unvermeidbar

Aufgrund von Produktivitätsvorteilen rechnet Raben mit rund 70 Tonnen eingespartem CO2 im Jahr. Der Logistikdienstleister investierte nach eigenen Angaben rund fünf Millionen Euro in das 3.600 Quadratmeter große Umschlagslager und das angrenzende Bürogebäude. Ein Umzug war aber so oder so nicht mehr zu vermeiden: Mit nur 750 Quadratmetern Nutzfläche war es Raben dort zu klein geworden.

