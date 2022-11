Neues Verteilzentrum in Giengen Tesla geht auf die Ostalb

Tesla eröffnet ein neues Logistikzentrum in Giengen (Baden-Württemberg), in unmittelbarer Nähe eines anderen Tech-Riesen.

Der amerikanische E-Auto-Hersteller siedelt sich langfristig im „Giengener Industriepark (GIP) A7“ im Landkreis Heidenheim an. Konkret handelt es sich um ein 22.000 Quadratmeter großes Verteilzentrum mit Büros und Sozialräumen. Hier soll eine dreistellige Zahl von Arbeitsplätzen entstehen. Das Gebäude gehört den Investoren Garbe Industrial Real Estate (Logistik- und Unternehmensimmobilien) und Honold (Logistik-Gruppe), die es an Tesla vermieten.

Direkt an der A7

Giengens Oberbürgermeister Dieter Henle zeigt sich gegenüber eurotransport.de „sehr zufrieden“. „Mit Tesla siedelt sich ein E-Automobilhersteller im GIP A7 an, der seit Jahren Maßstäbe setzt“, erklärt der OB. Tesla biete sich im Giengener Industriepark eine perfekte Lage. Denn der „GIP A7“ liegt direkt an der Autobahn 7, die Würzburg mit Ulm verbindet und zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland zählt. Die Anschlussstelle 117 (Giengen) liegt dabei nur wenige hundert Meter entfernt.

Sicherheitsstandards für Batterien

Ebenso eignet sich das neue Verteilzentrum für die beabsichtigte Lagerung und Distribution von Bauteilen und Batterien. Für letztere sind zudem Sicherheitsstandards notwendig, die problemlos eingehalten werden können, so der OB gegenüber eurotransport.de. Auch die ökologische Ausrichtung von Tesla im GIP A7 gefällt Henle. So verfügt das Gebäude für Tesla unter anderem über eine Photovoltaikanlage sowie über ein innovatives Beheizungs- und Solar-Luftsystem. Henle: „Wir können stolz sein: Die Entscheidung Teslas für einen langfristigen Mietvertrag am Standort Giengen ist eine Auszeichnung für unsere Innovationskraft.“

Amazon ist bereits da

Tesla ist nicht der einzige Tech-Konzern, der sich in Giengen niedergelassen hat. Amazon betreibt in unmittelbarer Nähe zu Teslas Logistikhalle bereits ein 5.400 Quadratmeter großes Verteilzentrum für die „letzte Meile“. Die beiden bereits erwähnten Unternehmen Garbe und Honold investierten 58 Millionen Euro in den Standort Giengen. In einem ersten Bauabschnitt entstanden ein 5.400 qm großes Verteilzentrum für den Mieter Amazon im Bereich „letzte Meile“. Dort werden Online-Bestellungen für Kunden aus der Region nach Lieferrouten sortiert und dann zugestellt. Das Gebäude verfügt über eine Ladeinfrastruktur zur E-Mobilität. Zudem entstand ein Parkhaus mit vier Ebenen und für Auslieferfahrzeuge, um die Fläche möglichst effizient zu nutzen.

Die Plätze im „GIP A7“ sind übrigens begehrt. Nur noch 0,8 Prozent oder 3.000 qm des Gewerbeparks sind frei. Dabei wird der „GIP A7“ erst seit dem Jahr 2018 entwickelt.