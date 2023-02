Neue Direct Load-Niederlassung Neuer Hellmann-Standort Kufstein

Hellmann expandiert in Österreich und eröffnet Direct Load-Niederlassung in Kufstein.

Hellmann Worldwide Logistics hat seine erste österreichische Direct Load-Niederlassung in Kufstein eröffnet, von wo aus künftig Teil- und Komplettladungen per Lkw durch ganz Europa und Österreich disponiert werden. Kufstein wird damit Teil des bestehenden Direct Load-Netzes, das nach Hellmann-Angaben aktuell in acht europäischen Ländern mit mehr als 40 Standorten vertreten ist.

Niederlassung mit strategischer Bedeutung

„Die Niederlassung in Kufstein ist für uns in zweierlei Hinsicht von strategischer Bedeutung: Zum einen stärken wir mit der Erschließung dieses innereuropäischen Drehkreuzes unser Road-Netzwerk und insbesondere unsere Verbindungen zwischen Nord- und Südeuropa. Gleichzeitig bauen wir durch die Erweiterung unseres Produktportfolios um Direct Load-Services auch Hellmanns Wettbewerbsposition in Österreich weiter aus – ein Markt, in dem wir auch künftig nachhaltig wachsen wollen“, sagt Jens Wollesen, Chief Operating Officer, Hellmann Worldwide Logistics.

Nach Angaben des Logistikdienstleisters aus Osnabrück lag der Schwerpunkt der Hellmann-Aktivitäten in Österreich bisher auf den Produktbereichen Luft- und Seefracht. Aufgrund der zentralen Lage Österreichs sei der Ausbau des Direct Load-Netzwerks von strategisch wichtiger Bedeutung. Mit der Eröffnung der Niederlassung in Kufstein, die wegen ihrer günstigen geografischen Lage eine Drehscheibe für die Landverkehre in Österreich sei, erschließt der Logistiker demnach einen wichtigen Markt im Herzen Europas und cshaffe ein zusätzliches Gateway nach Südosteuropa und Italien, wodurch auch die bereits existierenden Verbindungen von und nach Osteuropa maßgeblich gestärkt würden.