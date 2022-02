Die Seifert Logistics Group (SLG) setzt nach eigenen Angaben bei der Nachfolge von Firmenchef Harald Seifert auf Beständigkeit. Mit Axel Frey, dem jahrelangen Wegbegleiter und Vertrauten von Harald Seifert, folge ihm ein Eigengewächs des Familienunternehmens. Axel Frex wird demnach ab sofort als neuer CEO agieren.

Familienunternehmen im Transformationsprozess

Laut dem Unternehmen hat der Transformationsprozess bereits 2019 begonnen, 2020 wurden Axel Frey (34) und Marcel Vogelmann (43) Geschäftsführer des Logistikdienstleisters. Frey ist demnach bereits seit 14 Jahren für die SLG tätig und sei in der Rolle als Head of Business Development maßgeblich an den großen Wachstumsphasen 2011/2012 sowie 2016/2017 beteiligt gewesen.

„Mit Axel Frey habe ich einen Nachfolger gefunden, welcher die gleichen Werte wie ich vertritt. Diese sind in unserem Familienunternehmen in erste Linie das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Kunden“, sagt Harald Seifert, der künftig strategische Themen wie Mergers & Acquisitions und Bauprojekte wie aktuell das Logistikzentrum direkt an der A8 betreuen und Vorsitzender des Beirats sein wird.

Das aktuelle Bauprojekt mit 90.000 Quadratmetern im Ulmer Norden soll im dritten Quartal, pünktlich zu den Feierlichkeiten im Rahmen des 75jährigen Firmenbestehens, fertiggestellt sein. „Ich freue mich, dass die gesamte Führungsmannschaft sowie die dritte Generation mit Julian Seifert für die Kunden und die weitere Zukunft des Unternehmens bereitstehen", sagt Seifert.

Im Rahmen der Neustrukturierung wird Mario Wolter als neuer COO Spedition in die Unternehmensgruppe ein steigen und das speditionelle Geschäft weiterentwickeln.