Für die neue Einheit mit dem Namen Pharma Solutions tätigt das Karlrsruher Unternehmen nach eigenen Angaben Investitionen im zweistelligen Millionenbereich und will 200 neue Arbeitsplätzen in den nächsten zwölf Monaten schaffen. Damit werde auf den steigenden Bedarf in der Distribution von Pharma-Produkten reagiert, so das Unternehmen.

Hohe Anforderungen an die Lagerung

„Die Lagerung und Distribution von Pharmaprodukten unterliegen hohen Anforderungen“, sagt Stefan Ulrich, CEO der Simon Hegele Gruppe. „Unsere Distribution Center in Karlsruhe und Frankfurt werden auf diese spezifischen Herausforderungen hin ausgerichtet und unsere erfahrenen Teams werden sicherstellen, dass sich unsere Pharma-Kunden ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können und wir dadurch gemeinsam einen gesellschaftlichen Beitrag zum Wohlbefinden vieler Patienten leisten werden.“

Operativer Start im zweiten Halbjahr

Das Vorhaben umfasst demnach den Umbau bestehender Einrichtungen, Investitionen in die technische Infrastruktur für Pharmaprodukte, Zulassungen nach GxP (Richtlinie für gute Arbeitspraxis) sowie die Einstellung von etwa 200 Mitarbeitern in den nächsten zwölf Monaten. Erste Kundenverträge wurden laut dem Unternehmen gezeichnet: "Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange, sodass Simon Hegele den operativen Betrieb bereits im ersten Halbjahr 2022 starten wird."