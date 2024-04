Moviiu digitalisiert Kunsttransport Transport ist eine Kunst

Die Objekte sind oft seit hunderten von Jahren dieselben – aber der Transport verändert sich. Denn die Digitalisierung macht auch vor der Kunstszene nicht Halt. Das zeigt das Beispiel des Start-ups Moviiu. In Frankreich und der Schweiz ist das gleichnamige Online-Tool der Firma mit Hauptsitz in Genf (Schweiz) bereits seit 2020 verfügbar. „Wir hatten in der Corona-Zeit Kapazitäten für die Entwicklung frei“, sagt Matthias Philipp, der bei Moviiu für den deutschen Standort verantwortlich ist.

Seit November 2023 gibt es die digitale Lösung Moviiu, die an die gängigen E-Commerce-Plattformen erinnert, auch für den deutschen Kunstmarkt. „Deutschland hat eine interessante Kunstszene“, sagt Philipp im Gespräch mit trans aktuell. Anders als in Frankreich, wo sich die Kunstszene hauptsächlich in Paris befindet, oder in der deutlich kleineren Schweiz, zählen in Deutschland einige Städte zu den Hotspots: Berlin, Köln, Düsseldorf und München.

Moviiu arbeitet mit Knab Art Handling zusammen

Moviiu ist ein eigenfinanziertes Start-up, das auf organisches Wachstum setzt. In Deutschland arbeitet das junge Unternehmen mit der Schwesterfirma Knab Art Handling zusammen, nutzt deren Lagerflächen am Hauptsitz in Düsseldorf und in Berlin. Im Laufe dieses Jahres soll ein weiterer Standort in München hinzukommen.