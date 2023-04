Mosolf Group in Wilhelmshaven Erster Kunde für die Hafenlogistik

Mit der Hafenlogistik hat sich der Fertigfahrzeuglogistiker Mosolf aus Kirchheim unter Teck ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Zu den neuen Aufgaben gehören demnach das Löschen der Ladung im JadeWeserPort, Lagerung der Fahrzeuge, Pre-Delivery Inspection (PDI, Auslieferungsinspektion) sowie die Hinterland-Distribution. Erledigt werden die Aufgaben vom Mosolf-Team am Standort Wilhelmshavener.

RoRo-Autoumschlag-Terminal geplant

„In Zeebrügge haben wir schon erste Erfahrungen in der Hafenlogistik gemacht und werden dieses Know-how auf den JadeWeserPort übertragen. Um dieses innovative Know-how mit einem hohen Qualitätsstandard langfristig am Standort zu sichern, auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region, wollen wir in Abstimmung mit der Landes- und Bundespolitik ein modernes RoRo-Autoumschlag-Terminal entwickeln“, sagt Dr. Jörg Mosolf, Vorstandsvorsitzender der Mosolf Group.

Erster Kunde setzt auf Elektrofahrzeuge

Mit MG Motor Deutschland, einer Automobilmarke der chinesischen Unternehmensgruppe SAIC Motor, sei für den Start gleich ein erster prominenter Kunde aus dem Automobilsektor gewonnen worden; eine der am stärksten wachsenden Automobilmarken in Europa, sagt Jan Oehmicke, Vice President DACH bei MG Motor Europa: „Zuletzt war jedes 30. neu zugelassene Elektrofahrzeug in Deutschland ein MG. Deutschland“. Im Autoumschlag-Terminal in Wilhelmshaven und in der Mosolf Group habe man einen starken Partner für einen der wichtigsten Bausteine unseres Deutschland-Geschäfts gefunden – der Logistik. Erste Schiffsladungen mit Elektrofahrzeugen, Plug-in-Hybriden und Verbrennern von MG Motor Deutschland haben demnach bereits den Hafen erreicht. Geplant sei der Import von mehreren Tausend Fahrzeugen im Jahr über den Wilhelmshavener Standort von Mosolf.