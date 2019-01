Der Logistikdienstleister Dachser setzt seine Ausbildungsoffensive bei Lkw-Fahrern fort. Wie das Unternehmen gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell mitteilt, befinden sich zurzeit 207 Mitarbeiter über alle drei Lehrjahre in einer Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Damit dürfte Dachser der größte Ausbilder für Berufskraftfahrer in Deutschland sein. Insgesamt traten nach Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) voriges Jahr 3.951 junge Leute in Deutschland eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer an. Das sind fast zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Dachser stellt 2018 insgesamt 106 BKF-Azubis ein

Wie schon 2017 hat Dachser auch 2018 genau 106 Lehrlinge eingestellt, die eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer absolvieren wollen. Damit hat das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge die Marke von 100 neuen Berufskraftfahrer-Azubis geknackt.

2015 hatte das Unternehmen vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels seine Ausbildungsinitiative vorgestellt und bekannt gegeben, selbst und in großem Stil angehende Berufskraftfahrer qualifizieren zu wollen. Dachser will die Fahrer im Anschluss an die Lehre seinen Transportunternehmern überlassen oder alternativ in eigenen Niederlassungen beschäftigen, sofern diese über eigene Fuhrparks verfügen. „2018 haben 23 Berufskraftfahrer-Azubis erfolgreich bei uns abgeschlossen“, teilt Dachser mit.

Dachser bildet auch in Österreich Berufskraftfahrer aus

Zum Beginn des neuen Lehrjahrs kündigte Dachser darüber hinaus an, sein Ausbildungskonzept auch in Österreich an den Start zu bringen. In der österreichischen Dachser-Landesgesellschaft begannen elf Azubis ihre Fahrerausbildung. Der Logistikdienstleister mit Zentrale in Kempten wies darauf hin, dass sich 2017 in ganz Österreich nur drei junge Leute für eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer entschieden.